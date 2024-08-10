Париж 2024: сколько стоит Олимпийское золото?

Учитывая огромную международную известность гольфа и баскетбола, участие в Олимпийских играх, вероятно, мало повлияло на и без того огромный потенциал заработка Рама и Джеймса.

Но для спортсменов более низкого уровня выигрыш медали может помочь получить столь необходимый дополнительный доход.

Часто в контрактах спортсменов прописывается пункт о том, что они получат бонус от спонсоров, если поднимутся на пьедестал.

Как правило, эти контракты конфиденциальны, но во время судебного спора между Nike и New Balance в 2016 году выяснилось, что американский бегун Борис Бериан должен был получить 150 тысяч долларов, если выиграет золото на Олимпийских играх.

«Я думаю, что когда многие люди видят ведущих американских спортсменов или футболистов мирового уровня, играющих за европейские команды, они думают, что их заработок в 100-200 тысяч долларов в неделю является нормой для каждого спортсмена, но на самом деле это не так», - поясняет Том Бэйсон.

По его словам, есть много спортсменов, которые с трудом сводят концы с концами: «Пару лет назад в Австралии было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что 40% спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм 2032 года, работают неполный или полный рабочий день».

Даже в Соединенных Штатах, где проживают самые богатые звезды мирового спорта, многим спортсменам приходится нелегко.