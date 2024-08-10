В Париже участника Олимпиады задержали за сексуальное домогательство

Инцидент произошел в пятницу, 9 августа, в пять утра в кафе, где Ибрагим потрогал женщину за ягодицы.

«9 августа около 5 часов утра возле кафе Oz был арестован мужчина, родившийся в Египте в марте 1998 года, являющийся борцом олимпийской делегации», - сообщили в прокуратуре Парижа.

Три года назад Ибрагим завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов на Олимпиаде в Токио.

В среду, 7 августа, Ибрагим проиграл в первом туре соревнований на Олимпийских играх в Париже.

Олимпийский комитет Египта объявил, что Комиссия по этике рассмотрит инцидент и спортсмену грозит пожизненная дисквалификация.

«Если обвинения подтвердятся, борец будет дисквалифицирован навсегда - ему запретят участвовать как во внутренних, так и в международных соревнованиях», - заявил Олимпийский комитет Египта.

В заявлении Олимпийского комитета Египта говорится, что Ибрагим отправился смотреть финал по греко-римской борьбе в своей весовой категории, но не вернулся, а его телефон был отключен.