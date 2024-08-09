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Олимпиада

Горькое разочарование. Расмус Мяги в олимпийском финале упал и пришел седьмым

rus.postimees.ee
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Расмус Мяги.
Расмус Мяги. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Сегодня в финале своего олимпийского забега на дистанции 400 м с барьерами эстонский бегун Расмус Мяги завоевал седьмое место.

На старте было восемь спортсменов, среди которых лидеры мирового рейтинга, в том числе обладатель мирового рекорда (45,94) Карстен Уорхольм, Бенжамин Рай, Элисон дос Сантус, Кайрон Макмастер, Роушан Кларк.

На забеге Мяги споткнулся и упал, в итоге пришел к финишу седьмым.

Первое место у Бенжамина Рая 46.46.

Второе место Карстен Уорхольм 47.06.

Третье место Элисон дос Сантус 47.26. 

Расмус Мяги показал время 52.53.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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