Сегодня в финале своего олимпийского забега на дистанции 400 м с барьерами эстонский бегун Расмус Мяги завоевал седьмое место.
Горькое разочарование. Расмус Мяги в олимпийском финале упал и пришел седьмым
На старте было восемь спортсменов, среди которых лидеры мирового рейтинга, в том числе обладатель мирового рекорда (45,94) Карстен Уорхольм, Бенжамин Рай, Элисон дос Сантус, Кайрон Макмастер, Роушан Кларк.
На забеге Мяги споткнулся и упал, в итоге пришел к финишу седьмым.
Первое место у Бенжамина Рая 46.46.
Второе место Карстен Уорхольм 47.06.
Третье место Элисон дос Сантус 47.26.
Расмус Мяги показал время 52.53.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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