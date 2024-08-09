Олимпийская медалистка расплакалась на стадионе: я не могу дышать!

Михамбо, которая стартовала как действующая олимпийская чемпионка в прыжках в длину среди женщин, хоть и смогла подняться на пьедестал в Париже, но была вынуждена довольствоваться серебряной медалью. После круга почета с немецким флагом спортсменка почувствовала себя очень плохо.

По данным немецкого издания Bild, Михамбо в какой-то момент на стадионе расплакалась. «Я не могу дышать!» - Bild передал слова немецкой атлетки тренеру Ульриху Кнаппу.

Михамбо была оказана немедленная медицинская помощь, ее увезли со стадиона на инвалидной коляске. По словам самой спортсменки, трудности с дыханием вызваны коронавирусом, которым она заразилась перед Олимпиадой. У нее также диагностировали астму.

«После круга почета я просто не могла больше дышать. Коронавирус полностью разрушил мои легкие, и теперь мне нужно больше времени, чтобы восстановиться. Я полностью вымоталась после соревнований», - рассказала позже спортсменка в общении с журналистами.

Олимпийской чемпионкой в ​​прыжках в длину среди женщин в Париже стала американка Тара Дэвис-Вудхолл, которой удалось добиться результата в лучшем случае 7,10. Михамбо, стартовавшая фавориткой, оказалась второй, с лучшим результатом 6,98.