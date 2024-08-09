Провалившая гендерный тест боксерша наконец заговорила

Возглавляемая россиянином Международная федерация бокса (IBA) объявила на прошлогоднем чемпионате мира, что несколько спортсменок, которые хотели участвовать в женских соревнованиях, не прошли генетический тест.

«Результаты анализов подтвердили, что у них есть XY-хромосомы. Эти спортсмены были сняты с соревнований», - рассказал в прошлом году российскому изданию ТАСС президент IBA Умар Кремлев.

Одной из таких спортсменок оказалась и тайваньская брксерша Линь Юй-тин, получившая разрешение Международного олимпийского комитета продолжать выступать на Парижских играх. Этим она прекрасно воспользовалась, дойдя до финала соревнований среди женщин до 57 кг.

Перед золотым матчем Юй-тин пообщалась с отечественными СМИ, где также обсуждался скандальный тест.

«Когда иду в уборную, меня спрашивают, в правильное ли место я пришла. Я говорю им, что, как и они, я женщина и поэтому нахожусь в правильном месте. Я считаю, что это все смешно», - прокомментировала боксерша.

Юй-тин - профессионалка. Она никогда не позволял себя тревожить различными историями.

«Каждый имеет право на свободу слова», - завершила интервью боксерша, борющаяся за олимпийское золото.