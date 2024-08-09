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Олимпиада

Бронзовая призерша Олимпиады станцевала тверк и прославилась. Кстати, у звезды есть аккаунт и в OnlyFans

rus.postimees.ee
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Алиша Ньюман исполняет тверк после удачной попытки.
Алиша Ньюман исполняет тверк после удачной попытки. Фото: IMAGO/Daniela Porcelli

Накануне на Олимпийских играх были объявлены победительницы в прыжках с шестом среди женщин. Бронзу завоевала канадка Алиша Ньюман, установившая новый национальный рекорд (4,85). Помимо исторического достижения, Ньюман также прославилась в соцсетях благодаря своему фееричному выступлению.

После удачного преодоления планки высотой 4,85 канадка решила отметить победу, станцевав тверк.

Танец Ньюман привлек много внимания в социальных сетях. В целом мнения разделились на два: одни говорят, что такую ​​спортсменку нельзя пускать на Олимпиаду, другие, напротив, не видят проблемы в поведении канадки. Кстати, у бронзовой призерши Олимпиады есть и аккаунт в OnlyFans.

В этой соцсети у нее 65 тысяч подписчиков. И Ньюман не считает свое занятие чем-то зазорным.

«Это придает мне уверенности, я чувствую себя комфортно. Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций», - сказала она.

По ее словам, у людей существует определенное клише, когда они думают о людях, работающих на OnlyFans.

«Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами. Больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом. Меня не волнует, что об этом думают другие. Я та, кто я есть, и я делаю это хорошо», - сказала Ньюман.

Олимпийской чемпионкой стала австралийка Нина Кеннеди с результатом 4,90. Американка Кэти Мун заняла второе место с результатом 4,85.

30-летняя Ньюман стала первой канадкой, выигравшей медаль в прыжках с шестом на Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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