Шведский пловец отказался от заплыва по Сене: не думаю, что найдется много желающих выпить пол-литра воды из этой реки

До этого Йоханссон выступал на Олимпиаде в соревнованиях, проводившихся в бассейне. И сейчас отказался от мужского марафона на 10 км по сене, который был запланирован в открытой воде на пятницу, 9 августа.

В интервью Dagens Nyheter он сказал, что врач рекомендовал ему отказаться от олимпийского марафонского заплыва на Сене «в ее нынешнем состоянии» ради сохранения здоровья.

«Медицинская бригада Шведского олимпийского комитета посоветовала мне не соревноваться, что, конечно, хорошо. Здоровье спортсменов важнее всего», - сказал Йоханссон.

По его словам, за время заплыва он бы проглотил примерно пол-литра воды из реки. «Я не думаю, что найдется много тех, кто сказал бы «да» на предложение выпить пинту воды из Сены», — добавил Йоханссон.

При этом RMC Sport со ссылкой на исследование Mediapart сообщил, что вода в реке соответствовала нормам только два дня из десяти.