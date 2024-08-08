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Олимпиада

В Париже освободили из-под стражи пытавшегося купить кокаин австралийского олимпийца

Postimees Sport
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Томас Уильям Крейг.
Томас Уильям Крейг. Фото: DAVE HUNT / EPA / Scanpix

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Томас Уильям Крейг был задержан во вторник по подозрению в покупке кокаина на улицах Парижа. По данным Би-би-си, его отпустили с предупреждением, при этом австралиец не был оштрафован по факту инцидента. Спортсмен пообещал взять на себя полную ответственность за содеянное.

Перевод: Павел Соболев

«Для начала я хочу извиниться за то, что произошло. Я совершил ужасную ошибку и несу полную ответственность за свои действия. Мои действия являются только моими и никоим образом не отражают ценности моей семьи, товарищей по команде, друзей, всего мира спорта или олимпийской сборной Австралии», - заявил Крейг после освобождения.

Менеджер олимпийской сборной Австралии Анна Мирес заявила, что она «рада» освобождению Крейга. Однако она очень серьезно относится к ситуации.

«Он хороший человек, который принял плохое решение. Это вызовет последствия», - сказала Мирес. Она добавила, что Крейг уже уехал из Олимпийской деревни.

Австралийская сборная по хоккею на траве выбыла из мужских соревнований на Олимпийских играх в четвертьфинале, где ей пришлось уступить Нидерландам со счетом 0:2. Женская сборная Австралии по хоккею на траве также ограничилась четвертьфиналом на Олимпиаде, проиграв на этой стадии Китаю со счетом 2:3.

Первым об аресте сообщил французский журналист Жан-Батист Марти, работающий на канале Europe1. В среду утром он написал в социальных сетях: «Член австралийской сборной по хоккею на траве был арестован вчера вечером после покупки кокаина на улицах Парижа».

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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