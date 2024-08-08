Литовского дискобола без олимпийского золота в Париже оставило плохое зрение судей?

Перевод: Павел Соболев

Олимпийским чемпионом стал представитель Ямайки Роже Стона с результатом 70,00, вторым стал литовец Миколас Алекна с результатом 69,97. Австралиец Мэттью Денни занял третье место с результатом 69,31, а словенец Кристьян Чех занял четвертое место с результатом 68,41.

После соревнований возник вопрос, насколько точно глаза судьи могут зарегистрировать первоначальный удар диска о землю. А именно, в настоящее время при метании диска используется измерительная система EDM (судья помещает измерительную рейку в точку приземления диска).

Чех, занявший четвертое место, усомнился в надежности системы.

«Человек не может с точностью до нескольких сантиметров увидеть, куда приземлится диск, если он не оставит четкого следа. Некоторые более медленные судьи не могут достаточно быстро зарегистрировать точку приземления глазами и измерить результат», - сказал Чех после соревнований.

Он добавил: «Конечно, бывают броски, которые оставляют очень четкий след на траве, и результат измерения судьи верен».

По мнению Чеха, для получения более надежных результатов в метании диска следует внедрить электронную систему измерения. Сейчас результаты измеряются электронно, например, в прыжках в длину.