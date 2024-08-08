Подготовленные специально для участников Олимпиады коллекционные смартфоны начали продавать в интернете

Сейчас стало известно, что в сети начали появляться объявления о продаже этих устройств, сообщает Le Parisien.

Как оказалось, смартфоны, нераспечатанные, а иногда даже в полной комплектации, то есть с приветственным письмом и сумкой, продают на сайтах eBay и Boncoin. Сообщается, что местом, откуда можно забрать телефон, обозначена олимпийская деревня.

Стоимость смартфонов колеблется от 1160 и 2300 евро.

О ситуации было сообщено и в Международный олимпийский комитет. Решение оказалось простым: спортсмены смогут распорядиться своими подарками по своему усмотрению. Исключение только для украденных у олимпийских делегаций устройств: они будут деактивированы.