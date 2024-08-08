Для Олимпиады в Париже производитель телефонов Samsung изготовил ограниченную партию коллекционных олимпийских смартфонов, которые дарили спортсменам.
Подготовленные специально для участников Олимпиады коллекционные смартфоны начали продавать в интернете
Сейчас стало известно, что в сети начали появляться объявления о продаже этих устройств, сообщает Le Parisien.
Как оказалось, смартфоны, нераспечатанные, а иногда даже в полной комплектации, то есть с приветственным письмом и сумкой, продают на сайтах eBay и Boncoin. Сообщается, что местом, откуда можно забрать телефон, обозначена олимпийская деревня.
Стоимость смартфонов колеблется от 1160 и 2300 евро.
О ситуации было сообщено и в Международный олимпийский комитет. Решение оказалось простым: спортсмены смогут распорядиться своими подарками по своему усмотрению. Исключение только для украденных у олимпийских делегаций устройств: они будут деактивированы.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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