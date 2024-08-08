Видео Легкоатлета, потерявшего сознание во время олимпийского забега, доставили в больницу

Мужской забег на 3000 метров с препятствиями стал заключительным этапом соревнований по легкой атлетике на стадионе «Стад де Франс» в среду вечером. Самые драматичные моменты произошли на последнем круге, когда Гирма, который хотел опередить конкурентов, споткнулся об одно из препятствий, упал и ударился головой.

23-летний спортсмен остался после падения неподвижным и к нему бросились медики. По данным L'Equipe, он пришел в сознание через несколько минут и смог общаться с врачами.

Журналист Эабиса Негесе, который поехал со сборной Эфиопии, разместил в социальных сетях фотографию Гирмы на больничной койке. На фотографии Гирма хоть и уставший, но в сознании. Журналист добавил: «Его жизни ничего не угрожает, но нужно время, чтобы восстановиться».

Тренер бегуна Тешоме Кебеде сообщил, что состояние здоровья подопечного хорошее. Американец Кеннет Рукс, завоевавший серебро в финале, рассказал на пресс-конференции о событиях последнего тура. «Я не знал, насколько сильным было падение. Я даже не знал, кто упал, я узнал, когда финишировал», — сказал он.

Издание The Guardian опубликовало сообщение оргкомитетат Олимпийских игр. «После падения на дистанции 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма получил немедленную помощь от местной медицинской бригады. Наши мысли с ним и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Мы находимся в тесном контакте со сборной Эфиопии, чтобы быть в курсе его состояния».

В итоге забег с препятствиями на 3000 м выиграл марокканский бегун Суфиан Эль Баккали, который также выиграл три года назад в Токио, со временем 8:06.05. Вторым стал Рукс с результатом 8:06.41 и третьим кенийский бегун Абрахам Кибивот (8:06.47).