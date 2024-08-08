Завершилось участие отбывшего срок за изнасилование Стивена ван де Вельде в Олимпийских играх 2024 года. Освистывание болельщиками, поражение на площадке и негативная реакция в СМИ со всего мира - это время, проведенное в Париже, стало для пляжного волейболиста одним большим кошмаром, пишет портал RUS.TVNET.
В 2016 году пляжный волейболист ван де Вельде был осужден за изнасилование 12-летней девочки, что потрясло Нидерланды. В то время он был одним из самых перспективных молодых спортсменов страны, выиграв чемпионат Нидерландов по пляжному волейболу в 2015 году, и возлагал большие надежды на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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