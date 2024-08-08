Завершилось участие отбывшего срок за изнасилование Стивена ван де Вельде в Олимпийских играх 2024 года. Освистывание болельщиками, поражение на площадке и негативная реакция в СМИ со всего мира - это время, проведенное в Париже, стало для пляжного волейболиста одним большим кошмаром, пишет портал RUS.TVNET.

В 2016 году пляжный волейболист ван де Вельде был осужден за изнасилование 12-летней девочки, что потрясло Нидерланды. В то время он был одним из самых перспективных молодых спортсменов страны, выиграв чемпионат Нидерландов по пляжному волейболу в 2015 году, и возлагал большие надежды на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Однако хоть голландец и пропустил крупные соревнования в 2016 году, он не счел это причиной обрывать свою карьеру. После выхода из тюрьмы ван де Вельде получил возможность вернуться в спорт. И он этим воспользовался, успешно возродив свою спортивную карьеру. Восемь лет спустя он смог осуществить свою олимпийскую мечту... но успехом это назвать сложно.