Проблемы с Сеной продолжаются: заболевает все больше плывших в ней спортсменов

Перевод: Павел Соболев

Организаторы Олимпийских игр, город Париж и французское государство за прошедшие годы инвестировали 1,4 млрд евро в очистку воды в Сене, в которой уже как минимум сто лет невозможно купаться.

Соревнования несколько раз приходилось откладывать из-за недостаточной чистоты проб воды. В конце концов, разрешение на проведение соревнований по триатлону было дано, однако уже на прошлой неделе сообщалось, что бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой, которую она, скорее всего, подхватила во время купания в Сене.

Теперь новозеландские СМИ написали, что Хайден Уайлд, завоевавший серебро в мужском триатлоне, и один из его товарищей по команде заболели после индивидуальных соревнований. Позже было подтверждено, что они также были заражены колиформными бактериями.

Менеджер олимпийской сборной Новой Зеландии Найджел Эйвери не объявил о болезни своих спортсменов перед командными соревнованиями на этой неделе, поскольку это могло дать конкурентам преимущество. Подготовка спортсменов к следующему старту пошла на спад, и это отразилось на их результате, который не превысил 14-го места.

Шведка Тильда Монссон, очевидно, также стала жертвой грязной Сены. Сразу после финиша 20-летняя триатлонистка рассказала, что у нее было такое ощущение, будто она плывет в канализации. Ларс Маркуссон, представитель Олимпийского комитета Швеции, пояснил, что у Монссон была сильная рвота в субботу, и она смогла возобновить легкие тренировки только после вынужденного отдыха.

«Поскольку заболели и другие, не нужно быть врачом, чтобы сделать вывод, что это как-то связано с плаванием в Сене», - заявил Маркуссон шведским СМИ.

Однако соревнования в Сене еще не закончились. Сегодня утром стартовал женский заплыв на 10 км в открытой воде.