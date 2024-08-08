Накануне состоялся матч полуфинала по волейболу между сборными США и Польши. Поляки впервые с 1976 года обыграли соперников и сумели выйти в финал Олимпиады.
Матч, продлившийся пять сетов, завершился со счетом 3-2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).
Сегодня в матче между сборными Италии и Франции определится второй финалист.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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