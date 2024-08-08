Легкоатлет Расмус Мяги, специализирующийся на дистанции на 400 м с барьерами вновь подарил сильные эмоции на Олимпийских играх в Париже.
Расмус Мяги о третьем олимпийском финале: в любом случае буду бежать до конца
Мяги, который на последнем повороте все еще бежал в конце группы, финишировал потрясающе. Он обгонял одного соперника за другим и завершил свой полуфинал со временем 48,16 и вторым местом. Кайрону Макмастеру проиграл сотые секунды, но дело было сделано: двое лучших обеспечили себе место в пятничном финале.
Абдеррахман Самба отстал от Мяги на 0,04 секунды. Помимо Мяги, в финал, неожиданно трудно, пробился и Элисон дос Сантус (47,95), вторая фигура в рейтинге сезона.
- Расмус, ты в третьем олимпийском финале. Что чувствуешь?
- Повтори это еще раз!
- Ты в третьем олимпийском финале!
- Точно. Да. Была надежда, ожидание и возможность. Но если серьезно подумать, восемь лет до олимпийского финала… Крутое путешествие!
- Большое облегчение сейчас?
- Тут так: когда пересекаешь финишную черту, первая эмоция, конечно, облегчение. Но затем в голове начинает звучать мысль, что на самом деле, впереди еще один забег. Конечно, я не собираюсь выходить на финальный забег с другой концентрацией или иначе бежать. Я просто думаю, что в финале будет посторонних мыслей или беспокойства будет меньше. Полуфиналы всегда тяжелые.
С одной стороны знаешь, насколько они важны. С другой стороны, пробуешь себя отключить. Что от этого все зависит. К сожалению, идет борьба за выживание. Но суперприятно знать, что я это сегодня вновь обернул в свою пользу.
- С трибуны забег выглядел тревожно. А как было на дорожке?
- Мне было тревожно на пятом барьере, когда нога шла чуть тяжелее, чем надеялся. После седьмого барьера выполнил 14 шагов, это не было запланировано.
Следующий тревожный момент, возможно – но при этом я для себя четко продумал, что в любом случае буду бежать до конца. Но в конце получилось. Почувствовал динамику. Конкуренты в какой-то степени были уставшими. Знал, что если пробегу до конца, кого-то точно опережу.
Слишком много не думал. Но было тревожно. Целый день тревожно.
- Нога была тяжелее ожидаемого. Что-то осталось невыполненным?
- Не верю, что что-то осталось несделанным. Предыдущими днями остался доволен. Это просто рутина олимпийских условий и полуфиналов. Сегодня никто не был суперсвежим. У каждого есть какое-то свое напряжение. Фавориты как будто обязаны пройти вперед. Другие спортсмены как бы должны удивить. Это влияет на всю нервную систему, которая, в свою очередь, влияет на мышцы. В полуфинале чувствовал себя не хуже обычного. Но было и не супер.
Но быть сейчас тут – разницы нет. Знаю, что к финалу ощущение станет лучше.
- Два дня до финала. Что ждет впереди?
- Грубо говоря: сегодня будет более длительный отдых. Я думаю, будет разумно сегодня вообще взять выходной. Возможно, легкая утренняя зарядка или разминка в пятницу утром. Я думаю, мне нужен день отдыха между ними.
То, что забеги в понедельник, среду и пятницу… Мы изменили тренировочную программу примерно в середине февраля на сборах в Африке именно с учетом именно такого расписания. Поскольку привык годами относительно рутинно тренироваться, это было большое изменение. Но целью этого изменения было – при условии, что вам не обязательно выкладываться на полную в предварительных соревнованиях – иметь хорошую силу и выносливость в полуфинале. Я думаю, что это изменение было оправданным.
- Похоже, у тебя есть шанс на медаль. Как ты себя чувствуешь?
- Я чувствую… (задумывается – ред.) Вы видите. Посмотрим. Но конечно. Третий раз в финале. Это то, за что я побегу.
- Как выглядят будущие соперники?
- Дос Сантус, возможно, немного винит меня в сегодняшнем тяжелом полуфинале. Он произвел не очень убедительное впечатление. Но мне хотелось бы бежать, чтобы не перепрыгнуть через свою тень, но... Но я знаю, где эта тень. По крайней мере очень близко к этому.
- Ты сумел насладиться Олимпиадой, или только тренировки были?
- В основном, да. Но думаю, скажем так, удовольствие от бега на 400 метров с барьерами трудно описать. Я думаю, что мы такие особенные люди. С такой стрессоустойчивостью, что это совершенно уникально. Но я ценю этот путь каждый день. Каждый час, что я здесь.
Финал запланирован на пятницу, 22.45.