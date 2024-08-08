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Олимпиада

Расмус Мяги о третьем олимпийском финале: в любом случае буду бежать до конца

Ярмо Ягомяги
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Расмус Мяги в полуфинале 400 м с барьерами.
Расмус Мяги в полуфинале 400 м с барьерами. Фото: Tairo Lutter

Легкоатлет Расмус Мяги, специализирующийся на дистанции на 400 м с барьерами вновь подарил сильные эмоции на Олимпийских играх в Париже.

Мяги, который на последнем повороте все еще бежал в конце группы, финишировал потрясающе. Он обгонял одного соперника за другим и завершил свой полуфинал со временем 48,16 и вторым местом. Кайрону Макмастеру проиграл сотые секунды, но дело было сделано: двое лучших обеспечили себе место в пятничном финале.

Абдеррахман Самба отстал от Мяги на 0,04 секунды. Помимо Мяги, в финал, неожиданно трудно, пробился и Элисон дос Сантус (47,95), вторая фигура в рейтинге сезона.

- Расмус, ты в третьем олимпийском финале. Что чувствуешь?

- Повтори это еще раз!

- Ты в третьем олимпийском финале!

- Точно. Да. Была надежда, ожидание и возможность. Но если серьезно подумать, восемь лет до олимпийского финала… Крутое путешествие!

- Большое облегчение сейчас?

- Тут так: когда пересекаешь финишную черту, первая эмоция, конечно, облегчение. Но затем в голове начинает звучать мысль, что на самом деле, впереди еще один забег. Конечно, я не собираюсь выходить на финальный забег с другой концентрацией или иначе бежать. Я просто думаю, что в финале будет посторонних мыслей или беспокойства будет меньше. Полуфиналы всегда тяжелые.

С одной стороны знаешь, насколько они важны. С другой стороны, пробуешь себя отключить. Что от этого все зависит. К сожалению, идет борьба за выживание. Но суперприятно знать, что я это сегодня вновь обернул в свою пользу.

- С трибуны забег выглядел тревожно. А как было на дорожке?

- Мне было тревожно на пятом барьере, когда нога шла чуть тяжелее, чем надеялся. После седьмого барьера выполнил 14 шагов, это не было запланировано.

Следующий тревожный момент, возможно – но при этом я для себя четко продумал, что в любом случае буду бежать до конца. Но в конце получилось. Почувствовал динамику. Конкуренты в какой-то степени были уставшими. Знал, что если пробегу до конца, кого-то точно опережу.

Слишком много не думал. Но было тревожно. Целый день тревожно.

- Нога была тяжелее ожидаемого. Что-то осталось невыполненным?

- Не верю, что что-то осталось несделанным. Предыдущими днями остался доволен. Это просто рутина олимпийских условий и полуфиналов. Сегодня никто не был суперсвежим. У каждого есть какое-то свое напряжение. Фавориты как будто обязаны пройти вперед. Другие спортсмены как бы должны удивить. Это влияет на всю нервную систему, которая, в свою очередь, влияет на мышцы. В полуфинале чувствовал себя не хуже обычного. Но было и не супер.

Но быть сейчас тут – разницы нет. Знаю, что к финалу ощущение станет лучше.

- Два дня до финала. Что ждет впереди?

- Грубо говоря: сегодня будет более длительный отдых. Я думаю, будет разумно сегодня вообще взять выходной. Возможно, легкая утренняя зарядка или разминка в пятницу утром. Я думаю, мне нужен день отдыха между ними.

То, что забеги в понедельник, среду и пятницу… Мы изменили тренировочную программу примерно в середине февраля на сборах в Африке именно с учетом именно такого расписания. Поскольку привык годами относительно рутинно тренироваться, это было большое изменение. Но целью этого изменения было – при условии, что вам не обязательно выкладываться на полную в предварительных соревнованиях – иметь хорошую силу и выносливость в полуфинале. Я думаю, что это изменение было оправданным.

- Похоже, у тебя есть шанс на медаль. Как ты себя чувствуешь?

- Я чувствую… (задумывается – ред.) Вы видите. Посмотрим. Но конечно. Третий раз в финале. Это то, за что я побегу.

- Как выглядят будущие соперники?

- Дос Сантус, возможно, немного винит меня в сегодняшнем тяжелом полуфинале. Он произвел не очень убедительное впечатление. Но мне хотелось бы бежать, чтобы не перепрыгнуть через свою тень, но... Но я знаю, где эта тень. По крайней мере очень близко к этому.

- Ты сумел насладиться Олимпиадой, или только тренировки были?

- В основном, да. Но думаю, скажем так, удовольствие от бега на 400 метров с барьерами трудно описать. Я думаю, что мы такие особенные люди. С такой стрессоустойчивостью, что это совершенно уникально. Но я ценю этот путь каждый день. Каждый час, что я здесь.

Финал запланирован на пятницу, 22.45.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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