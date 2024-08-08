Расмус Мяги о третьем олимпийском финале: в любом случае буду бежать до конца

- Мне было тревожно на пятом барьере, когда нога шла чуть тяжелее, чем надеялся. После седьмого барьера выполнил 14 шагов, это не было запланировано.

Следующий тревожный момент, возможно – но при этом я для себя четко продумал, что в любом случае буду бежать до конца. Но в конце получилось. Почувствовал динамику. Конкуренты в какой-то степени были уставшими. Знал, что если пробегу до конца, кого-то точно опережу.

Слишком много не думал. Но было тревожно. Целый день тревожно.

- Нога была тяжелее ожидаемого. Что-то осталось невыполненным?

- Не верю, что что-то осталось несделанным. Предыдущими днями остался доволен. Это просто рутина олимпийских условий и полуфиналов. Сегодня никто не был суперсвежим. У каждого есть какое-то свое напряжение. Фавориты как будто обязаны пройти вперед. Другие спортсмены как бы должны удивить. Это влияет на всю нервную систему, которая, в свою очередь, влияет на мышцы. В полуфинале чувствовал себя не хуже обычного. Но было и не супер.

Но быть сейчас тут – разницы нет. Знаю, что к финалу ощущение станет лучше.

- Два дня до финала. Что ждет впереди?

- Грубо говоря: сегодня будет более длительный отдых. Я думаю, будет разумно сегодня вообще взять выходной. Возможно, легкая утренняя зарядка или разминка в пятницу утром. Я думаю, мне нужен день отдыха между ними.