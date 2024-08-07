Эстонский легкоатлет Расмус Мяги пробился в финал Олимиады в беге на 400 м с барьерами.
Расмус Мяги пробился в финал Олимпиады!
В своем полуфинале он показал второе время (48,16), что дало ему автоматическую путевку в финал. Лишь на 0,01 сек опередил в этом полуфинале Расмуса Мяги бегун с Виргинских островов Кайрон Макмастер.
Среди восьми вышедших в финал спортсменов Мяги показал в полуфинальной стадии шестое время. Быстрее всех сегодня был норвежец Карстен Вархольм - 47,67.
Финальный забег состоится в пятницу, 9 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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