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Олимпиада

Расмус Мяги пробился в финал Олимпиады!

rus.postimees.ee
Обновлено 7 августа 2024, 21:04
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Расмус Мяги после олимпийского полуфинала.
Расмус Мяги после олимпийского полуфинала. Фото: Tairo Lutter

Эстонский легкоатлет Расмус Мяги пробился в финал Олимиады в беге на 400 м с барьерами.

В своем полуфинале он показал второе время (48,16), что дало ему автоматическую путевку в финал. Лишь на 0,01 сек опередил в этом полуфинале Расмуса Мяги бегун с Виргинских островов Кайрон Макмастер.

Среди восьми вышедших в финал спортсменов Мяги показал в полуфинальной стадии шестое время. Быстрее всех сегодня был норвежец Карстен Вархольм - 47,67.

Финальный забег состоится в пятницу, 9 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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