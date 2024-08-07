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Олимпиада

Спортсмен олимпийской сборной Австралии арестован в Париже

rus.postimees.ee
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Сборная Австралии на открытии Олимпиады в Париже.
Сборная Австралии на открытии Олимпиады в Париже. Фото: Xinhua/ABACA

Предположительно, во вторник вечером австралийский хоккеист на траве пытался купить в Париже кокаин, сообщает The Guardian.

Имя спортсмена не разглашается, но Олимпийский комитет Австралии (АОК) в среду утром опубликовал заявление по поводу ареста.

«АОК подтверждает, что австралийский хоккеист на траве, арестованный в Париже 6 августа, находится под стражей. Никаких обвинений предъявлено не было. AOC продолжит расследование и оказание поддержки члену сборной», - сказал представитель сборной.

Первым об аресте сообщил французский журналист Жан-Батист Марти, работающий на канале Europe1. В среду утром он написал в социальных сетях: «Член австралийской сборной по хоккею на траве был арестован вчера вечером после покупки кокаина на улице Парижа».

Австралийская сборная по хоккею на траве выбыла из соревнований на Олимпийских играх в четвертьфинале, когда им пришлось уступить победу Нидерландам со счетом 2:0. Женская сборная страны по хоккею на траве также ограничилась четвертьфиналом на Олимпиаде, в котором проиграла женской сборной Китая со счетом 2:3.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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