Спортсмен олимпийской сборной Австралии арестован в Париже

Имя спортсмена не разглашается, но Олимпийский комитет Австралии (АОК) в среду утром опубликовал заявление по поводу ареста.

«АОК подтверждает, что австралийский хоккеист на траве, арестованный в Париже 6 августа, находится под стражей. Никаких обвинений предъявлено не было. AOC продолжит расследование и оказание поддержки члену сборной», - сказал представитель сборной.

Первым об аресте сообщил французский журналист Жан-Батист Марти, работающий на канале Europe1. В среду утром он написал в социальных сетях: «Член австралийской сборной по хоккею на траве был арестован вчера вечером после покупки кокаина на улице Парижа».

Австралийская сборная по хоккею на траве выбыла из соревнований на Олимпийских играх в четвертьфинале, когда им пришлось уступить победу Нидерландам со счетом 2:0. Женская сборная страны по хоккею на траве также ограничилась четвертьфиналом на Олимпиаде, в котором проиграла женской сборной Китая со счетом 2:3.

