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Олимпиада

Видео Олимпийские серферы встретили на соревнованиях неожиданного гостя

rus.postimees.ee
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Огромный кит вынырнул позади спортсменок на олимпийских соревнованиях по серфингу.
Огромный кит вынырнул позади спортсменок на олимпийских соревнованиях по серфингу. Фото: Jerome Brouillet

В понедельник на Таити прошли женские олимпийские соревнования по серфингу, пропустить которые не захотел даже большой кит.

Бразильянка Татьяна Уэстон-Уэбб и серфингистка из Коста-Рики Бриса Хеннесси соревновались в полуфинале, когда позади них из воды выпрыгнул гигантский кит. К счастью, кит находился достаточно далеко и не представлял опасности для спортсменок. Тем не менее, это стало мощным олимпийским моментом как для зрителей, так и для фотографов.

Олимпийской чемпионкой в этом году стала американка Кэролин Маркс, серебро у Татьяны Уэстон-Уэбб, бронза у француженки Джоанн Дефай.

Фотография кита стала еще одним вирусным снимком соревнований по серфингу этой Олимпиады. На прошлой неделе мир облетела фотография бразильца Габриэля Медины, который, казалось бы, парит над водой.

В этом году Таити принимает олимпийские соревнования по серфингу. Остров расположен в южной части Тихого океана и является частью Французской Полинезии. Он расположен примерно в 16 000 км от французской столицы. Это второй раз, когда серфинг включен в олимпийскую программу, этот вид спорта дебютировал три года назад в Токио.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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