Кубинский атлет Михаин Лопес Нуньес в финале в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в Париже победил представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса (6:0). Кубинец не только завоевал золото парижской Олимпиады, но еще и вошел в историю, ведь это стало его пятой подряд золотой олимпийской наградой.
Завершил карьеру, но вернулся: кубинский борец вошел в историю, пятый раз подряд став олимпийским чемпионом!
Нуньесу 41 год, он еще на Олимпиаде в Токио стал первым мужчиной-борцом в истории, сумевшим завоевать четыре олимпийских золота. При этом после Токио он заявил о завершении карьеры, но передумал.
По три золотые медали были у шведов Карла Вестергрена и Ивара Юханссона.
Кубинец также является пятикратным чемпионом и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Лопес Нуньес завершал карьеру после Игр в Токио, но в 2023 году решил вернуться.
Бронзовые медали у иранца Амина Мирзазаде и китайского борца Мэн Линчжэ.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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