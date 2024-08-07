Завершил карьеру, но вернулся: кубинский борец вошел в историю, пятый раз подряд став олимпийским чемпионом!

Кубинский атлет Михаин Лопес Нуньес в финале в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в Париже победил представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса (6:0). Кубинец не только завоевал золото парижской Олимпиады, но еще и вошел в историю, ведь это стало его пятой подряд золотой олимпийской наградой.