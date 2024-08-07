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Олимпиада

На Олимпиаде побит рекорд, державшийся 16 лет!

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Уинфред Яви.
Уинфред Яви. Фото: Simon West

На парижской Олимпиаде в женском стипль-чезе (забег на 3000 м с барьерами) был побит олимпийский рекорд, установленный еще в 2008 году.

24-летняя легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Яви завоевала в этой спортивной дисциплине золотую медаль и обновила рекорд – ее результат 8.52,76, что почти на 7 секунд быстрее прошлого олимпийского рекорда, установленного россиянкой Гульнарой Галкиной-Самитовой.

Серебряная медаль у угандийки Перут Чемутай (8.53,34), бронза у кенийки Фейт Черотич (8.55,15).

Яви является чемпионкой мира в стипль-чезе (2023), она принесла Бахрейну третье олимпийское золото в истории. В 2012-м Мариам Юсуф Джамал победила в беге на 1500 м, в 2016-м — Рут Джебет в стипль-чезе.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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