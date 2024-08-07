На Олимпиаде побит рекорд, державшийся 16 лет!

24-летняя легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Яви завоевала в этой спортивной дисциплине золотую медаль и обновила рекорд – ее результат 8.52,76, что почти на 7 секунд быстрее прошлого олимпийского рекорда, установленного россиянкой Гульнарой Галкиной-Самитовой.

Яви является чемпионкой мира в стипль-чезе (2023), она принесла Бахрейну третье олимпийское золото в истории. В 2012-м Мариам Юсуф Джамал победила в беге на 1500 м, в 2016-м — Рут Джебет в стипль-чезе.