Из-за грязной воды в Сене вновь отменены тренировки спортсменов

Напомним, что в Сене запрещено плавать уже более ста лет. Накануне Олимпиады французские власти решились на беспрецедентный шаг – и решили сделать реку пригодной для купания. В какой-то степени это даже увенчалось успехом – накануне открытия Игр в Сене устроили заплыв и мэр Парижа, и министр спорта страны.

Однако из-за дождей качество воды в Сене вновь ухудшилось. СМИ сообщают, что после триатлона некоторых спортсменов тошнило, а бельгийская спортсменка Клэр Мишель даже попала в больницу с кишечной палочкой – из-за этого с соревнований снялась вся сборная страны.

Несколько спортсменов публично назвали условия речного заплыва неприемлемыми. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы Олимпийских игр «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».