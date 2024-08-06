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Олимпиада

Из-за грязной воды в Сене вновь отменены тренировки спортсменов

rus.postimees.ee
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Качество воды в Сене вновь заставляет отменять тренировки.
Качество воды в Сене вновь заставляет отменять тренировки. Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Несмотря на то, что французские власти потратили более 1,4 млрд евро на попытки очистить воду в Сене, все оказалось бесполезным. Совсем недавно из-за низкого качества воды были перенесены соревнования по триатлону среди мужчин, сегодня также была отменена тренировка на открытой воде.

Напомним, что в Сене запрещено плавать уже более ста лет. Накануне Олимпиады французские власти решились на беспрецедентный шаг – и решили сделать реку пригодной для купания. В какой-то степени это даже увенчалось успехом – накануне открытия Игр в Сене устроили заплыв и мэр Парижа, и министр спорта страны.

Однако из-за дождей качество воды в Сене вновь ухудшилось. СМИ сообщают, что после триатлона некоторых спортсменов тошнило, а бельгийская спортсменка Клэр Мишель даже попала в больницу с кишечной палочкой – из-за этого с соревнований снялась вся сборная страны.

Несколько спортсменов публично назвали условия речного заплыва неприемлемыми. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы Олимпийских игр «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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