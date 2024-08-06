Спортсменку олимпийской сборной выгнали из олимпийской деревни

Пловчиха участвовала в женской дистанции на 100 метров баттерфляем, но не прошла предварительный тур.

После неудачной квалификации Алонсо осталась в парижской олимпийской деревне, но Олимпийский комитет страны все же принял решение отправить его домой за неподобающее поведение.

СМИ сообщают, что девушка самовольно покинула олимпийскую деревню. Как говорит сама Алонсо, она знакомилась с достопримечательностями Парижа, посетила Диснейленд. В итоге пловчиха не ночевала на территории деревни. Поведение Луаны не понравилось руководству делегации Парагвая, и девушку выселили.

«Ее присутствие создало неподходящую атмосферу в сборной Парагвая. Мы благодарим спортсменку за то, что она выполнила наши указания», - сообщила в пресс-релизе Лариса Шерер, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета.

Алонсо, которая учится в Южном методистском университете Техаса, вернулась в Соединенные Штаты. После соревнований британская газета Daily Mail собрала информацию о пребывании Алонсо в Париже.

Находясь во французской столице, она посетила Диснейленд, сделала покупки в фирменных магазинах и, среди прочего, отведала угощений в одной из лучших кондитерских Парижа. Алонсо не носила официальную форму страны для соревнований в Олимпийской деревне, а носила свою повседневную одежду.

По этим и, возможно, другим причинам, как сообщает Daily Mail, делегация страны решила отправить нарушительницу режима домой.

Сама спортсменка все опровергает.

«Я хочу пояснить, что меня ниоткуда не вышвыривали и не препятствовали посещать что-либо. Прекратите распространять слухи!» - защищается Луана Алонсо.