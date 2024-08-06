Фото Сдали нервы. В полуфинальном олимпийском матче болельщик выскочил на поле и забил гол

В компенсированное время (не шестой минуте) на поле выбежал одетый в форму марокканской сборной болельщик.

Пятеро стюардов выбежали на поле, чтобы перехватить ретивого фаната. Фото: Panoramic/SIPA/SIPA

Он выхватил мяч у голкипера Испании Арнау Тенаса - как раз в момент, когда вратарь хотел выполнить удар из штрафной, и забил гол в испанские ворота.

Болельщик не только выбежал на поле, но и успел забить гол, пока его не поймали охранники. Фото: Panoramic/SIPA/SIPA

Разумеется, гол не засчитали, а за болельщиком побежали сразу пять стюардов.

По итогам встречи победа досталась Испании - 2:1.