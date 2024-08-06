В полуфинальном олимпийском футбольном матче между сборными Марокко и Испании произошел инцидент.
Фото ⟩ Сдали нервы. В полуфинальном олимпийском матче болельщик выскочил на поле и забил гол
В компенсированное время (не шестой минуте) на поле выбежал одетый в форму марокканской сборной болельщик.
Он выхватил мяч у голкипера Испании Арнау Тенаса - как раз в момент, когда вратарь хотел выполнить удар из штрафной, и забил гол в испанские ворота.
Разумеется, гол не засчитали, а за болельщиком побежали сразу пять стюардов.
По итогам встречи победа досталась Испании - 2:1.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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