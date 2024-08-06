Мировую знаменитость лишили олимпийской медали и дисквалифицировали, а потом передумали

Инцидент произошел в финальном женском забеге на 5000 м парижской Олимпиады. Кепьегон, пришедшая к финишу второй, на одном из кругов схватила свою соперницу – эфиопскую бегунью Гудаф Цегай за руку.

Из-за этого происшествия результат Фейт Кипьегон (14.29,60) был аннулирован и серебро досталось голландской спортсменке Сифан Хассан, прибежавшей к финишу третьей со временем 14.30,61.

Золотая олимпийская медаль досталась кенийке Беатрис Чебет (14.28,56) – она двукратная чемпионка мира по кроссу.

Бронза у итальянки Нади Баттоклетти (14.31,64).

Чуть позже появилась информация о том, что дисквалификацию все же отменили и бегунья получила свое серебро.

Итоговое распределение призовых мест: 1. Беатрис Чебет (Кения) - 14.28,56. 2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) - 14.29,60. 3. Сифан Хассан (Нидерланды) - 14.30,61.