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Олимпиада

Мировую знаменитость лишили олимпийской медали и дисквалифицировали, а потом передумали

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Фейт Кипьегон.
Фейт Кипьегон. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Кенийскую легкоатлетку, обладательницу мирового рекорда Фейт Кипьегон лишили серебряной олимпийской медали и аннулировали результаты.

Инцидент произошел в финальном женском забеге на 5000 м парижской Олимпиады. Кепьегон, пришедшая к финишу второй, на одном из кругов схватила свою соперницу – эфиопскую бегунью Гудаф Цегай за руку.

Из-за этого происшествия результат Фейт Кипьегон (14.29,60) был аннулирован и серебро досталось голландской спортсменке Сифан Хассан, прибежавшей к финишу третьей со временем 14.30,61.

Золотая олимпийская медаль досталась кенийке Беатрис Чебет (14.28,56) – она двукратная чемпионка мира по кроссу.

Бронза у итальянки Нади Баттоклетти (14.31,64).

Чуть позже появилась информация о том, что дисквалификацию все же отменили и бегунья получила свое серебро. 

Итоговое распределение призовых мест:

1. Беатрис Чебет (Кения) - 14.28,56.

2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) - 14.29,60.

3. Сифан Хассан (Нидерланды) - 14.30,61.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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