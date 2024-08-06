Кенийскую легкоатлетку, обладательницу мирового рекорда Фейт Кипьегон лишили серебряной олимпийской медали и аннулировали результаты.
Мировую знаменитость лишили олимпийской медали и дисквалифицировали, а потом передумали
Инцидент произошел в финальном женском забеге на 5000 м парижской Олимпиады. Кепьегон, пришедшая к финишу второй, на одном из кругов схватила свою соперницу – эфиопскую бегунью Гудаф Цегай за руку.
Из-за этого происшествия результат Фейт Кипьегон (14.29,60) был аннулирован и серебро досталось голландской спортсменке Сифан Хассан, прибежавшей к финишу третьей со временем 14.30,61.
Золотая олимпийская медаль досталась кенийке Беатрис Чебет (14.28,56) – она двукратная чемпионка мира по кроссу.
Бронза у итальянки Нади Баттоклетти (14.31,64).
Чуть позже появилась информация о том, что дисквалификацию все же отменили и бегунья получила свое серебро.
Итоговое распределение призовых мест:
1. Беатрис Чебет (Кения) - 14.28,56.
2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) - 14.29,60.
3. Сифан Хассан (Нидерланды) - 14.30,61.