Когда в феврале 2022 года началась полномасштабная военная агрессия России, Могучих упаковала свои вещи в машину и вместе со своим тренером Татьяной Степановой покинула страну, оставив семью. Ей потребовалось три дня, чтобы бежать через Венгрию в Белград, в течение которых ей пришлось пережить и обстрелы, и взрывы.

С тех пор она тренируется везде, кроме Украины. Спортсменка долгое время жила во многих европейских странах, в том числе в Эстонии, а также, например, в Португалии, Польше, Германии и Бельгии. Он спортсменка без дома, но не без нации.

«Я представляю Украину, и каждая медаль важна. Я хочу показать людям, что мы никогда не сдадимся и будем бороться до конца. Я сражаюсь за свой народ. Наконец, с этой золотой медалью я вошла в историю легкой атлетики моей страны», - передал Insidethegames.biz слова Могучих.

Победа на Олимпийских играх на «Стад де Франс» была личной мотивацией для Ярославы Могучих не только со спортивной точки зрения, но и потому, что она хотела доставить немного радости своим соотечественникам, живущим в раздираемой войной стране.

«Медаль ценна, но что действительно важно, так это то, что россияне убили много людей, в том числе около 500 украинских спортсменов. Они погибли в этом конфликте и никогда не смогут соревноваться, праздновать или ощущать эту атмосферу победы», - сказала украинка.

После того, как Могучих более двух с половиной лет назад была вынуждена покинуть родину, она выиграла олимпийское золото, два титула чемпионата мира, четыре золота чемпионата Европы и несколько медалей в других титульных соревнованиях. 7 июля этого года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже она также установила новый мировой рекорд - 2,10.

