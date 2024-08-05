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Олимпиада

Арман Дюплантис выиграл золото Олимпиады с мировым рекордом!

rus.postimees.ee
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Арман Дюплантис.
Арман Дюплантис. Фото: Anne-christine Poujoulat

Золото Олимпийских игр в прыжках в высоту среди мужчин завоевал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Более того, он установил мировой рекорд!

Атлет побил свою собственную высшую отметку: он взял высоту 6,25 метра, на сантиметр улучшив свой же предыдущий рекорд, установленный им же в апреле 2024 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском городе Сямынь — 6,24 м.

Серебро парижской Олимпиады у американца Сэм Кендрикс с результатом в 5,95 метра, бронза у представителя Греции Эммануила Каралиса (5,90 м).

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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