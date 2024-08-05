Арман Дюплантис выиграл золото Олимпиады с мировым рекордом!

Атлет побил свою собственную высшую отметку: он взял высоту 6,25 метра, на сантиметр улучшив свой же предыдущий рекорд, установленный им же в апреле 2024 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском городе Сямынь — 6,24 м.