Золото Олимпийских игр в прыжках в высоту среди мужчин завоевал шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Более того, он установил мировой рекорд!
Арман Дюплантис выиграл золото Олимпиады с мировым рекордом!
Атлет побил свою собственную высшую отметку: он взял высоту 6,25 метра, на сантиметр улучшив свой же предыдущий рекорд, установленный им же в апреле 2024 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском городе Сямынь — 6,24 м.
Серебро парижской Олимпиады у американца Сэм Кендрикс с результатом в 5,95 метра, бронза у представителя Греции Эммануила Каралиса (5,90 м).
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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