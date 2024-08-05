Эстонский спортсмен Хейки Наби начал сегодня выступления на Олимпиаде в соревнованиях мастеров греко-римской борьбы в весовой категории до 130 кг. В матче первого раунда он уступил Сабаху Шариати из Азербайджана.
Хейки Наби проиграл на Олимпиаде в первом раунде
Схватка завершилась со счетом 1:1. Победителем по регламенту был объявлен азербайджанец, так как последнее очко в схватке набрал именно он.
Борьбу на Олимпиаде Наби сможет продолжить только в том случае, если победивший его спортсмен выиграет два следующих матча и выйдет в финал. Тогда у Наби появится возможность бороться за бронзу через утешительные раунды.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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