Хейки Наби проиграл на Олимпиаде в первом раунде

Схватка завершилась со счетом 1:1. Победителем по регламенту был объявлен азербайджанец, так как последнее очко в схватке набрал именно он.

Борьбу на Олимпиаде Наби сможет продолжить только в том случае, если победивший его спортсмен выиграет два следующих матча и выйдет в финал. Тогда у Наби появится возможность бороться за бронзу через утешительные раунды.