Расмус Мяги, бегун на 400 метров с барьерами, участвовавший в своих четвертых Олимпийских играх, еще раз доказал в Париже, что с ним нужно считаться.
Вновь показавший класс Мяги: самому удивительно. Я десять лет говорил одно и то же
«Для меня это также удивительно в том смысле, что уже более десяти лет после предварительных забегов я говорю одно и то же: контролируемо, плавно и т. д. И так и случилось - я свою задачу выполнил», - улыбнулся Мяги.
Уроженец Тарту, отпраздновавший в мае свой 32-й день рождения, завершил свой предварительный забег в третьей группе со временем 48,62 и первым местом. Он превзошел Си Джея Аллена на две сотых и Элисона дос Сантус на 13 сотых секунды.
Тем не менее, перед самым финишем ситуация накалилась, победа Мяги не выглядела самой предсказуемой.
«Я не знаю, каковы были планы остальных, но я получил небольшую рекомендацию от тренера [опытного судьи] Пеэтера Рандару, что второе место в предварительном забеге может принести более благоприятную дорожку в полуфинале. Если можно говорить о чем-то благоприятном в такой конкуренции», - пояснил Мяги.
«Я думал, что обгоню Аллена на последних метрах, но дос Сантус тоже сбавил обороты. В последний момент я немного еще и притормозил, но все же одержал победу. Вот так».
Чтобы вообще начать работать над подобными планами, нужен был несущий фундамент. Забег выглядел подходящим. И на финишной прямой эта тройка, безусловно, шла в лидерах - в финал проходили три лучших спортсмена каждого забега.
«Уже на подходе к финишной прямой было более-менее понятно, кто пройдет дальше. С этого момента начались небольшие расчеты. И я вспомнил совет про второе место», - вспоминает Мяги.
В целом выступление прошло так, как хотелось.
«Мой план состоял в том, чтобы бежать в своем ритме. Я делал это без напряжения. Думаю, что мои нынешние способности сейчас настолько высоки, что препятствия на первой половине дистанции преодолевались с легкостью. Но, возможно, станет сложнее», - проанализировал Мяги.
Он подтвердил, что на послезавтрашние соревнования необходимо будет внести некоторые коррективы.
«В каком-то смысле невозможно в полуфинале так бежать. Нужно немного больше усилий. Безусловно, придется провести первую половину забега немного по-другому. Бежать так, как требует обстановка. Эффективно».
Впервые на Олимпийских играх используется формат, где победители в каждой группе предварительного раунда напрямую проходят в полуфинал плюс еще два спортсмена с лучшими результатами по времени в общем зачете. У остальных будет утешительный тур, который пройдет завтра. Например, бежать в утешительном туре будет Карл Бенгстрем, выхвативший бронзовую медаль июньского чемпионата европы буквально из рук Мяги, и Рай Бенджамин, завоевавший олимпийское серебро в Токио.
«Трасса была быстрой. Ничего другого и не ждалось. Плохих сюрпризов не было. Разве что раннее утро повлияло на время. Давно мне не приходилось бежать так рано (первые мужчины вышли на трассу в 10.05 по местному времени - прим.ред.). Это всегда немного иначе. Я думаю, что это так или иначе повлияло на каждого. Другой вопрос, насколько спортсмены были к этому готовы», - рассуждает Расмус Мяги.
Он добавил, что сегодня конкретной целью было обеспечить себе место в полуфинале.
«Скажем честно - мне не хотелось бы верить, что из утешительного тура кто-то выйдет в финал. Находясь на нынешнем уровне, в это трудно поверить. Это также была одна из серьезных причин, почему я вообще не думал об утешительном раунде».
Полуфиналы пройдут в среду вечером, то есть у спортсменов есть еще почти 60 часов. На Олимпиаде трехлетней давности программа была такой же. Теперь можно воспользоваться полученным опытом.
«Сейчас остается подходящее время. В Токио была похожая схема. Между предварительными забегами и полуфиналом оставалось достаточное количество времени. Тогда, возможно, мы не лучшим образом использовали это время. Возможно, в полуфинале ноги работали немного не так, как в отборочных. Сегодня у нас есть более четкий план, как использовать это время», - сказал Мяги.
«Сегодня я, наверное, чуть подольше буду расслабляться. Сейчас еще относительно рано. Проводим день. Завтра, около полудня... Не могу назвать правильное название по-эстонски, но мы сделаем прайминг - упражнение в тренажерном зале. Немного движения. И мы полностью рассчитаем время. За 30-36 часов до забега все это должно быть сделано. Нужно быть готовым».