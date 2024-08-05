Вновь показавший класс Мяги: самому удивительно. Я десять лет говорил одно и то же

«Для меня это также удивительно в том смысле, что уже более десяти лет после предварительных забегов я говорю одно и то же: контролируемо, плавно и т. д. И так и случилось - я свою задачу выполнил», - улыбнулся Мяги.

Уроженец Тарту, отпраздновавший в мае свой 32-й день рождения, завершил свой предварительный забег в третьей группе со временем 48,62 и первым местом. Он превзошел Си Джея Аллена на две сотых и Элисона дос Сантус на 13 сотых секунды.

Тем не менее, перед самым финишем ситуация накалилась, победа Мяги не выглядела самой предсказуемой.

«Я не знаю, каковы были планы остальных, но я получил небольшую рекомендацию от тренера [опытного судьи] Пеэтера Рандару, что второе место в предварительном забеге может принести более благоприятную дорожку в полуфинале. Если можно говорить о чем-то благоприятном в такой конкуренции», - пояснил Мяги.

«Я думал, что обгоню Аллена на последних метрах, но дос Сантус тоже сбавил обороты. В последний момент я немного еще и притормозил, но все же одержал победу. Вот так».

Чтобы вообще начать работать над подобными планами, нужен был несущий фундамент. Забег выглядел подходящим. И на финишной прямой эта тройка, безусловно, шла в лидерах - в финал проходили три лучших спортсмена каждого забега.