Расмус Мяги пробился на Олимпиаде в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами

Мяги показал результат 48,62. С этим временем он выиграл свой забег, что автоматически гарантировало ему выход в полуфинал, потому что три лучших бегуна в каждом из пяти забегов попадали в следующий раунд напрямую.

Из не вошедших в тройки лучших бегунов еще три спортсмена получали путевки по итогам сегодняшнего дня по лучшему времени. Таким образом, восемнадцать полуфиналистов уже известны, оставшиеся шесть доберутся в полуфинал через утешительный раунд.

Мяги показал сегодня десятое время дня. Лучшим был норвежец Карстен Вархольм с результатом 47,57.

Полуфиналы продут в среду, 7 августа. Начало - в 20.25 по эстонскому времени.