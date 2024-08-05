Эстонский легкоатлет Расмус Мяги отлично выступил сегодня в квалификационном забеге на Олимпиаде в Париже на дистанции 400 метров с барьерами.
Расмус Мяги пробился на Олимпиаде в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами
Мяги показал результат 48,62. С этим временем он выиграл свой забег, что автоматически гарантировало ему выход в полуфинал, потому что три лучших бегуна в каждом из пяти забегов попадали в следующий раунд напрямую.
Из не вошедших в тройки лучших бегунов еще три спортсмена получали путевки по итогам сегодняшнего дня по лучшему времени. Таким образом, восемнадцать полуфиналистов уже известны, оставшиеся шесть доберутся в полуфинал через утешительный раунд.
Мяги показал сегодня десятое время дня. Лучшим был норвежец Карстен Вархольм с результатом 47,57.
Полуфиналы продут в среду, 7 августа. Начало - в 20.25 по эстонскому времени.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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