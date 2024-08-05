Расмус Мяги: я сам высоко установил планку, хочу ее преодолеть

Уроженец Тарту, остался в этом году без медали на июньском чемпионате Европы, но после этого провел еще четыре соревнования. Три из них в своей основной дисциплине. Мяги приехал на Олимпийские игры с результатом 47,95, который он пробежал на этапе Бриллиантовой лиги 7 июля, что также является его лучшим результатом в сезоне.

В плотном мировом рейтинге этого года она занимает 13-е место.

На Олимпийских играх этого года впервые используется формат промежуточного раунда. Это значит, что если спортсмену не удастся попасть в тройку лучших в своей группе или в тройку лучших в общем зачете в стартовой гонке, у него есть еще один шанс побороться за место в полуфинале.

- Расмус, как прошла финальная стадия подготовки?

- Задача была сохранить хорошее, а не плохое. Нам это удалось. Мы много лет готовились к титульному соревнованию, тренировались здесь, в Эстонии, в Кяэрику.

Раньше это считалось невозможным или же не было соответствующих условий. Но, к счастью, в Кяэрику есть подходящая база, и мы смогли принять решение в ее пользу. В прошлом году мы готовились в Турции, но там температура доходила до 40 градусов. В этом году предпринимать такую поездку показалось сложным.

- Вы уже многое сделали. Как ощущаете себя в Париже: находитесь ли вы на пике формы или близки к ней?