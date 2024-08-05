Расмус Мяги, который сегодня будет выступать на Олимпийских играх в Париже, еще за день до своего забега на 400 м с барьерами был спокоен и собран.
Расмус Мяги: я сам высоко установил планку, хочу ее преодолеть
Уроженец Тарту, остался в этом году без медали на июньском чемпионате Европы, но после этого провел еще четыре соревнования. Три из них в своей основной дисциплине. Мяги приехал на Олимпийские игры с результатом 47,95, который он пробежал на этапе Бриллиантовой лиги 7 июля, что также является его лучшим результатом в сезоне.
В плотном мировом рейтинге этого года она занимает 13-е место.
На Олимпийских играх этого года впервые используется формат промежуточного раунда. Это значит, что если спортсмену не удастся попасть в тройку лучших в своей группе или в тройку лучших в общем зачете в стартовой гонке, у него есть еще один шанс побороться за место в полуфинале.
- Расмус, как прошла финальная стадия подготовки?
- Задача была сохранить хорошее, а не плохое. Нам это удалось. Мы много лет готовились к титульному соревнованию, тренировались здесь, в Эстонии, в Кяэрику.
Раньше это считалось невозможным или же не было соответствующих условий. Но, к счастью, в Кяэрику есть подходящая база, и мы смогли принять решение в ее пользу. В прошлом году мы готовились в Турции, но там температура доходила до 40 градусов. В этом году предпринимать такую поездку показалось сложным.
- Вы уже многое сделали. Как ощущаете себя в Париже: находитесь ли вы на пике формы или близки к ней?
- Связки жесткие, мышцы быстрые, легкие тоже работают хорошо. В этом смысле я думаю, все хорошо. Безусловно, приятно прийти на титульный поединок с хорошим настроением.
- Как вы оцените стадион «Стад де Франс»? Походит? Нравится?
- Не знаю, потому что на большой арене я еще не был. Только на трибунах. Правда, восемь лет назад тоже соревновался. Но тогда ситуация была немного иной. Я слышал, что дорожка быстрая. Где-то упоминались какие-то проценты, но опять же... Я не знаю точно. Выглядит мощным.
- Как вам новая система – с утешительным забегом?
- Все бегуны могут пробежать как минимум дважды, и это положительная сторона. Но я думаю, что это разгонит предварительный забег. Понятно, раннее время играет свою роль, но, учитывая плотность конкуренции и количество тех, кто сможет из предварительных соревнований квалифицироваться в полуфинал… Много быстрых бегунов.
- Лучших мы знаем, но попасть в финал, то есть восьмерку сильнейших будет очень сложно. Кто этот неизвестный катарец Исмаил Абакар?
- Ну-у… Его время менее 48 секунд предполагает, что он, должно быть, хороший бегун. Я так много знаю, потому что видел его на сборах несколько лет. Его тренер — южноафриканец Хенни Котце, который, насколько я знаю, тренировал большинство бегунов с результатом менее 48 секунд.
Он был в какой-то момент тренером ставшего в 2019 году бронзовым призером чемпионата мира Абдеррахмана Самбы. Также тренировал большое количество южноафриканцев и работал в разных странах. Это определенно показывает класс тренера. Абакар - молодой парень, довольно лёгкий по весу. Будет интересно посмотреть, как он будет бежать.
- Четвертая Олимпиада. Есть что-то, чем можно отвлечься перед соревнованиями? Или это роскошь?
- Если бы я хотел, мог бы проявить немного сентиментальности, но я не думаю, что сегодня подходящий момент и место. Пока я чувствую, что нахожусь в форме и на уровне своих лучших дней или даже выше. Но я не зацикливаюсь на этом слишком сильно и не думаю об этом. Уверен, что однажды мне будет очень приятно вспомнить об этом пути.
- До забега совсем немного времени. Как ты себя ощущаешь? Нервы? Напряжение?
- В данный момент я не чувствую себя особо нервным или напряженным. Конечно, предыдущие Олимпийские игры этому способствовали. Но, конечно, чем ближе старт, тем больше мыслей об этом. Просто это нужно контролировать или прекратить об этом думать. Перед забегом в этом нет смысла.
- Какая у тебя цель в Париже?
- К чему стремлюсь? (задумывается – ред.) Что ж, я сам установил достаточно высокую планку с помощью двух последних Олимпийских игр и последних титульных соревнований, на которых я выступал. Я знаю, где находится эта планка. И цель – преодолеть ее. Да. Это цель.
- Что с конкурентами? С каким временем можно добежать до полуфинала или финала?
- Я бы сам не стал говорить об этом. Но если на вопрос нужно ответить, то рейтинги сезона говорят вполне достаточно. У нас 16 спортсменов, которые пробежали быстрее 48 секунд. Но здесь не все, двое Калеб Дин (47,23) и Крис Робинсон (47,95) отсутствуют.
Уровень предварительного забега высок. Фаворитам это особо не нравится. Но думаю, что пройти полуфинал со временем более 48 секунд вряд ли получится.