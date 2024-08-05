Плывшая в Сене триатлонистка находится в больнице

Заплыв олимпийского триатлона проходит в реке Сене. Для того, чтобы очистить реку от загрязнения и сделать ее пригодной для проведения соревнований французские власти потратили более 1,4 миллиарда евро. Стоит упомянуть, что запрет на плавание в Сене был установлен более ста лет назад.

За два дня до старта мужского триатлона поступило сообщение, что тренировочные заплывы переносится из-за загрязнения реки. Мишел состязалась 31 июля в женском зачете и заняла 38 место среди 51 участницы.

После соревнований Мишель заболела и была доставлена в больницу. После анализов выяснилось, что у спортсменки колибактерии.

«Бельгийские триатлеты не будут соревноваться в триатлонной эстафете. Они вынуждены сняться, потому что Клэр Мишель заболела и причиной заболевания, вероятно, стала грязная вода в Сене», - пишет De Standard.

Олимпийский комитет Бельгии заявил в своем заявлении: «Мы надеемся, что из этого будет извлечен урок для последующих соревнований по триатлону. Мы думаем о тренировочных днях, которые можно гарантировать, о днях и форматах соревнований, которые известны заранее, и об обстоятельствах, которые не создают неопределенности среди спортсменов и болельщиков».