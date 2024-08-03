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Олимпиада

Ыйглане завоевал в десятиборье пятое место, Йоханнес Эрм шестой!

rus.postimees.ee
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Янек Ыйглане.
Янек Ыйглане. Фото: Tairo Lutter

Норвежец Маркус Рут победил в десятиборье с 8796 очками! Ыйглане занял пятое место с 8572 очками, Эрм отстал от него на три очка, заняв шестое место! Тильга оказался на 11-м месте (8377).

Лео Нойгебауэр завоевывает серебро (8748), Линдон Виктор - бронзу (8711).

Ыйглане занимает пятое место с 8572 очками, отставая от Эрма на три очка, который финиширует шестым!

На четвертом месте оказался Свен Роосен (8607), который пробежал за время, близкое к своему личному рекорду - 4.18,55.

Тильга занимает 11-е место (8377). Его отделили от десятого места, занятого Болдуином, 45 очков. 

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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