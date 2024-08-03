После девятого вида, а именно метания копья, лидирует в десятиборье норвежец Маркус Рут с 8113 очками. Эстонский спортсмен Янек Ыйглане поднимается на четвертое место.
Эстонский десятиборец Ыйглане после метания копья поднимается на четвертое место
После девятого вида, а именно метания копья, лидирует в десятиборье Маркус Рут, за ним следуют Лео Нойгебауэр с 8097 очками и Линдон Виктор с 8053 очками.
На четвертом месте наш Янек Ыйглане с 7798 очками, на седьмом Йоханнес Эрм с 7755 баллами, а на одиннадцатом месте Карел Тильга с результатом в 7609 балла.
В метании копья наши спортсмены показали следующие результаты: Ыйглане - 71.89, Эрм - 59.58, Тильга - 64.16.
Лучше всего справились в метании копья Сантана - 70.58, Маллингс - 59.83, Рут - 66.87, Ыйглане - 71.89, Голубович - 59.33.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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