Мадис Михкельс занял 30-е место в групповом велозаезде на Олимпийских играх в Париже в субботу.
Мадис Михкельс занял 30-е место в групповом велозаезде на Олимпиаде
Победу в заезде длиной 272 километра одержал бельгиец Ремко Эвенепул. Француз Валентин Мадуас отстал от него на одну минуту и 11 секунд. Третье место занял француз Кристоф Лапорт, отставший от победителя на одну минуту и 16 секунд.
Мадис Михкельс финишировал на 30-м месте, отстав от победителя на три минуты и 42 секунды.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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