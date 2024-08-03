Мадис Михкельс занял 30-е место в групповом велозаезде на Олимпиаде

Победу в заезде длиной 272 километра одержал бельгиец Ремко Эвенепул. Француз Валентин Мадуас отстал от него на одну минуту и 11 секунд. Третье место занял француз Кристоф Лапорт, отставший от победителя на одну минуту и 16 секунд.