Американская гимнастка Байлз стала семикратной чемпионкой Олимпийских игр

Представительница США одержала свою седьмую победу на Олимпиаде. 27-летняя спортсменка с результатом 15,300 баллов стала первой в опорном прыжке.

Симона Байлз обновила собственный рекорд по суммарному количеству наград по Олимпиадам и чемпионатам мира (теперь 40). На Играх-2024 в Париже она уже выиграла командное многоборье.