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Олимпиада

Американская гимнастка Байлз стала семикратной чемпионкой Олимпийских игр

rus.postimees.ee
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Симона Байлз.
Симона Байлз. Фото: Cao Can

Американская гимнастка Симона Байлз завоевала золото Олимпийских игр-2024 в опорном прыжке, передает «Европейская Правда».

Представительница США одержала свою седьмую победу на Олимпиаде. 27-летняя спортсменка с результатом 15,300 баллов стала первой в опорном прыжке.

Второй стала бразильянка Ребекка Андраде, бронзу завоевала еще одна представительница США Джейд Кэри.

Симона Байлз обновила собственный рекорд по суммарному количеству наград по Олимпиадам и чемпионатам мира (теперь 40). На Играх-2024 в Париже она уже выиграла командное многоборье.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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