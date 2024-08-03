Американская гимнастка Симона Байлз завоевала золото Олимпийских игр-2024 в опорном прыжке, передает «Европейская Правда».
Американская гимнастка Байлз стала семикратной чемпионкой Олимпийских игр
Представительница США одержала свою седьмую победу на Олимпиаде. 27-летняя спортсменка с результатом 15,300 баллов стала первой в опорном прыжке.
Второй стала бразильянка Ребекка Андраде, бронзу завоевала еще одна представительница США Джейд Кэри.
Симона Байлз обновила собственный рекорд по суммарному количеству наград по Олимпиадам и чемпионатам мира (теперь 40). На Играх-2024 в Париже она уже выиграла командное многоборье.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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