ВИДЕО Смотрите, как блистал Ыйглане в прыжках с шестом на Олимпиаде

Ыйглане начал борьбу, когда планка была на высоте 4.80, и уверенно преодолел ее. Так же легко ему далась высота 5.00.

На первой попытке на высоте 5.10 ему не удалось завершить прыжок, но на второй попытке Ыйглане справился. Следующие высоты 5.20, 5.30 и 5.40 он преодолел с первой попытки и затем решил завершить соревнование.