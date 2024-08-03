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Олимпиада

ВИДЕО Смотрите, как блистал Ыйглане в прыжках с шестом на Олимпиаде

rus.postimees.ee
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Десятиборец Янек Ыйглане.
Десятиборец Янек Ыйглане. Фото: Tairo Lutter

В прыжках с шестом в десятиборье Янек Ыйглане показал отличные результаты.

Ыйглане начал борьбу, когда планка была на высоте 4.80, и уверенно преодолел ее. Так же легко ему далась высота 5.00.

На первой попытке на высоте 5.10 ему не удалось завершить прыжок, но на второй попытке Ыйглане справился. Следующие высоты 5.20, 5.30 и 5.40 он преодолел с первой попытки и затем решил завершить соревнование.

Смотрите, как прыгал Ыйглане:

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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