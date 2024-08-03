Эстонский десятиборец Янек Ыйглане среди лучших в прыжках с шестом, Эрм на шестом месте

После восьмого вида, а именно прыжков с шестом, десятиборье возглавляет Лео Нойгебауэр с 7410 очками (рекорд - 8961; на 212 меньше по сравнению с серией). Следом за ним идут Маркус Рут с 7271 очками (рекорд - 8608) и Линдон Виктор с 7191 очками (рекорд - 8756).

На шестое место поднялся Йоханнес Эрм с результатом в 7023 очков (рекорд - 8764; на 184 меньше). На одиннадцатом месте Янек Ыйглане с 6880 очками (рекорд - 8524; на 40 больше), следом на двенадцатом месте идет Карел Тильга с результатом в 6808 очков (рекорд - 8681; на 231 меньше).

В прыжках с шестом Эрм прыгнул 4.60м, потеряв при этом 182 очка, Тильга - 4.70м (на 30 баллов меньше). Ыйглане смог прыгнуть на 5.30м, что принесло ему 63 очка.

Главными победителями были Рут - 5.30м, Ыйглане - 5.30м, Виктор - 4.90м - только трое мужчин заработали положительные результаты в прыжках с шестом!

Результаты после прыжков с шестом. Фото: Pm