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Олимпиада

ФОТО Тревожный момент на Олимпиаде: пловчиху из Словакии после заплыва унесли на носилках

rus.postimees.ee
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Тамару Потоцкую увозят на носилках.
Тамару Потоцкую увозят на носилках. Фото: Tsvangirayi Mukwazhi

Словацкая пловчиха Тамара Потоцка упала в обморок после предварительного заплыва на 200 м комплексным плаванием на Олимпийских играх.

21-летняя Потоцка завершила предварительный заплыв с результатом 2:14.20, что обеспечило ей 23-е место. До полуфинала ей не хватило примерно двух секунд.

После предварительного заплыва произошел пугающий инцидент: Потоцка, выйдя из воды, упала в обморок. Ей быстро оказали медицинскую помощь и унесли с арены на носилках. Также Потоцкой потребовалась кислородная маска.

Медицинский персонал несет на носилках Тамару Потоцку из Словакии после того, как она потеряла сознание после заплыва.
Медицинский персонал несет на носилках Тамару Потоцку из Словакии после того, как она потеряла сознание после заплыва. Фото: JONATHAN NACKSTRAND

Позже глава словацкой олимпийской команды Ивана Ланге сообщила, что с Потоцкой все в порядке, а причиной недомогания стал тяжелый приступ астмы. «Комбинация нервов, физического напряжения и отсутствия ингалятора поспособствовали возникновению этой ситуации», - сказала Ланге.

Финал женского заплыва на 200 м комплексным плаванием состоится сегодня вечером.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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