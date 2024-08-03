ФОТО Тревожный момент на Олимпиаде: пловчиху из Словакии после заплыва унесли на носилках

21-летняя Потоцка завершила предварительный заплыв с результатом 2:14.20, что обеспечило ей 23-е место. До полуфинала ей не хватило примерно двух секунд.

После предварительного заплыва произошел пугающий инцидент: Потоцка, выйдя из воды, упала в обморок. Ей быстро оказали медицинскую помощь и унесли с арены на носилках. Также Потоцкой потребовалась кислородная маска.

Медицинский персонал несет на носилках Тамару Потоцку из Словакии после того, как она потеряла сознание после заплыва. Фото: JONATHAN NACKSTRAND

Позже глава словацкой олимпийской команды Ивана Ланге сообщила, что с Потоцкой все в порядке, а причиной недомогания стал тяжелый приступ астмы. «Комбинация нервов, физического напряжения и отсутствия ингалятора поспособствовали возникновению этой ситуации», - сказала Ланге.

Финал женского заплыва на 200 м комплексным плаванием состоится сегодня вечером.