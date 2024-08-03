Видео Почему Эрм получил желтую карточку и как это повлияет на второй день соревнований?

Эрм заработал карточку перед забегом на 400 метров. Стартовый свисток откладывался из-за шумной толпой, и когда стадион наконец затих, Эрм поднял руку, чтобы отложить старт.

Его «запрос» учли, но Эрм за это еще и получил предупреждение в виде желтой карточки. «Все слишком затянулось», - объяснил Эрм свой поступок. Жест, который на самом деле довольно распространен на соревнованиях по легкой атлетике.

Однако десятиборец так и не понял, почему за свое поведение получил желтую карточку. Поэтому после первого дня соревнований был подан протест, но, как выяснилось в ходе интервью, он не был удовлетворен.

Таким образом, нашему легкоатлету во второй день десятиборья придется быть немного осторожнее, потому что он уже не может позволить себе еще один фальстарт или еще одну ошибку, караемую желтой карточкой.

Но за что же все-таки Эрм получил желтую карточку? Он нарушил правило TR7.1 [TR16.5.2], которое гласит: неспортивное поведение, задержка старта.

Правила легкой атлетики разрешают спортсменам поднимать руку, если их беспокоит какой-то звук перед стартом или если на дорожку попадает какой-то мусор (ветер и т.д.). Однако это правило не распространяется на лимит времени, установленный за слишком долгое ожидание по какой-либо причине.

В каком-то смысле нашему спортсмену повезло, потому что судьи имеют право дисквалифицировать спортсмена за этот проступок, согласно правилам. Однако Эрму была показана только желтая карточка.