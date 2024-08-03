В МОК ответили, что спортсменки, вокруг которых идут споры, много лет участвуют в турнирах по женскому боксу, включая Олимпиаду в Токио-2021.

«Алжирская боксерка родилась женщиной, была зарегистрирована как женщина, жила свою жизнь как женщина, боксировала как женщина, и указана в паспорте как женщина», — сказал на пресс-конференции в пятницу представитель МОК Марк Адамс. По его словам, вокруг ее пола существует научный консенсус.

В олимпийском комитете также поставили под вопрос результаты тестов, по которым Хелиф была ранее дисквалифицирована.

Тест, результаты которого не разглашаются

До прошлого года пол алжирской боксерки никогда не ставился под сомнение, и нет никаких оснований полагать, что она когда-либо считала себя или считалась кем-то, кроме как женщиной.

Линь Юйтин и Ситора Турдибекова Фото: PA Media

Все изменилось в 2023 году, когда ее и представительницу Тайваня Линь Юй-тин отстранили от участия в Чемпионате мира, проводимом под эгидой IBA. Это ассоциация боксерских федераций мира, которой руководит близкий к российской власти бизнесмен Умар Кремлев, а единственным ее спонсором является государственный энергетический гигант «Газпром».

Хелиф была снята с соревнований, а Линь Юй-тин — лишена бронзовой медали.