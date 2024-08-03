Главный скандал Парижской олимпиады развернулся вокруг женского бокса. Причем тут трансгендеры и российский бизнесмен, связанный с властью?
Мужчины бьют женщин? Как развивается скандал вокруг женского бокса на Олимпиаде в Париже и при чем тут связанный с Кремлем бизнесмен
Один из главных скандалов Летних Олимпийских Игр в Париже развернулся вокруг женского бокса: многочисленные критики транс-активизма начали обращать внимание на участие в соревнованиях двух спортсменок, которые в прошлом году провалили тесты, возможно, связанные с определением пола. Однако эти тесты проводились организацией под контролем российского бизнесмена, тесно связанного с Путиным.
Сообщения о скандале наложились на споры о правах транс-персон в западном обществе. Критики говорят, что транс-повестка довела до того, что биологические мужчины бьют женщин на потеху публике.
Но две спортсменки, о которых идет речь, — алжирка Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юй-тин — не меняли пол, и оснований считать их мужчинами или транс-женщинами нет.
Как развивался скандал
В четверг встреча в 1/6 финала женского бокса в полусреднем весе завершилась за 46 секунд. Пропустив прямой удар от своей соперницы из Алжира Иман Хелиф, итальянка Анжела Карини отказалась продолжать бой и разрыдалась, встав на колени посреди ринга.
«Я не могла завершить бой. Я почувствовала острую боль в носу и сказала себе, [...] что пора остановиться», — сказала Карини в разговоре с Би-би-си.
«Это мог бы быть главный матч моей жизни, но я также должна была сохранить свою жизнь», — добавила спортсменка.
Однако уже в пятницу она извинилась перед Хелиф и зрителями за отказ пожать руку сопернице после поражения.
Сама Хелиф ограничилась лаконичным комментарием: «Аль-Хамду ли-Ллях (Хвала Аллаху). Первая победа», — написала она в инстаграме.
Следующая соперница алжирки, Анна Лука Хамори из Венгрии, сначала сказала, что ее не волнует пол оппонента, но в пятницу заявила, что не считает справедливым участие Иман Хелиф в женской категории на Олимпийских играх.
«Я не считаю, что эта участница может соревноваться в женской категории. Но переживать из-за этого я не могу. Я не могу это изменить, это жизнь. Я могу обещать только одно — что сделаю все возможное, чтобы победить, и буду сражаться столько, сколько смогу!», - написала Хамори в социальных сетях.
23-летняя Хамори встретится с 25-летней алжиркой в четвертьфинале соревнований в весовой категории до 66 кг в субботу.
Венгерская ассоциация бокса выразила протест против участия Хелиф в Играх-2024, а Олимпийский комитет Венгрии потребовал переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) по этому вопросу.
Кадры предыдущей соперницы Хелиф итальянки в слезах разошлись по первым полосам мировых газет.
По традиции, самым громким голосом в лагере критиков транс-активизма стала британская писательница Дж. К. Роулинг. Она охарактеризовала поединок как зрелище, в котором «мужчина избивает женщину на потеху публике».
Организацию поединка раскритиковала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс, а также сотни колумнистов и политиков. Многие из них утверждают, что МОК создает опасность для жизни женщин, разрешая им соревноваться со спортсменами, которых называют биологическими мужчинами, такими как Хелиф.
В МОК ответили, что спортсменки, вокруг которых идут споры, много лет участвуют в турнирах по женскому боксу, включая Олимпиаду в Токио-2021.
«Алжирская боксерка родилась женщиной, была зарегистрирована как женщина, жила свою жизнь как женщина, боксировала как женщина, и указана в паспорте как женщина», — сказал на пресс-конференции в пятницу представитель МОК Марк Адамс. По его словам, вокруг ее пола существует научный консенсус.
В олимпийском комитете также поставили под вопрос результаты тестов, по которым Хелиф была ранее дисквалифицирована.
Тест, результаты которого не разглашаются
До прошлого года пол алжирской боксерки никогда не ставился под сомнение, и нет никаких оснований полагать, что она когда-либо считала себя или считалась кем-то, кроме как женщиной.
Все изменилось в 2023 году, когда ее и представительницу Тайваня Линь Юй-тин отстранили от участия в Чемпионате мира, проводимом под эгидой IBA. Это ассоциация боксерских федераций мира, которой руководит близкий к российской власти бизнесмен Умар Кремлев, а единственным ее спонсором является государственный энергетический гигант «Газпром».
Хелиф была снята с соревнований, а Линь Юй-тин — лишена бронзовой медали.
Но проблема в том, что никто точно не знает, какой именно тест провалили спортсменки. Кремлев во время чемпионата мира заявил, что «по результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин». Он добавил, что у них были выявлены ХY-хромосомы, которых нет у биологических женщин — за исключением случаев генетических нарушений.
Некоторые наблюдатели считают подозрительным, что тест был проведен не перед чемпионатом, а только после победы Хелиф над российской спортсменской Азалией Аминевой в 1/8 финала.
В четверг Аминева записала обращение к итальянке Анжеле Канини.
«Я прекрасно понимаю твое состояние и твои эмоции после боя с соперником из Алжира, так как сама боксировала с этим человеком», — говорит российская боксерка, явно не считая Хелиф женщиной.
Но прошлогоднее заявление Кремлева — единственный аргумент в пользу того, что Хелиф и Юй-тин не являются биологическими женщинами, и именно на него сейчас ссылаются главные мировые СМИ.
Неизвестно, какие тесты на самом деле проходили спортсменки.
В 2023 году алжирские СМИ писали, что Хелиф была дисквалифицирована из-за повышенного уровня тестостерона. Но гормональный тест нельзя использовать для однозначного определения пола. Тестостерон может зашкаливать в результате допинга, природных особенностей организма или других факторов.
В среду IBA заявила, что «спортсменки не проходили обследование на тестостерон, а были подвергнуты отдельному и признанному тесту, подробности которого не разглашаются». «Этот тест окончательно показал, что обе спортсменки не соответствуют необходимым критериям допуска и, как выяснилось, имеют конкурентные преимущества перед другими спортсменками», — было сказано в заявлении.
Но в ассоциации все еще не могут рассказать, что именно они называют «признанным тестом».
Между тем, Кремлев активно участвует в скандале. На видео, записанном на фоне более десятка православных икон, он ругает парижскую Олимпиаду как «прямую содомию и уничтожение традиционных ценностей» и обвиняет МОК в допуске на нее «спортсменов-трансгендеров». Главу МОК Томаса Баха и его команду он назвал «нечестью и чертями».
Как МОК боксировал с IBA
Международная ассоциация бокса, IBA, руководила любительским боксом почти сто лет. Но в 2019 году череда коррупционных и финансовых скандалов вынудила МОК исключить IBA и забрать у нее право на организацию бокса на олимпиадах.
Этому предшествовали скандалы о взятках и договорных матчах на играх-2012 в Лондоне и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В 2018-2019 годах организацией руководил бизнесмен Гафур Рахимов, названный в санкционных списках США «одним из ведущих преступников Узбекистана».
В 2020 году новым президентом IBA был избран Кремлев (урожденный Лутфуллоев, фамилия была изменена). Кремлев обещал погасить долги IBA из личных средств — все 16 млн долларов. Откуда у него эти деньги, бизнесмен не уточнял.
Как показало расследование «Проекта» (объявлен нежелательной организацией в РФ), бизнесмен близко дружит с главой службы охраны президента России. Именно с этой дружбой издание связывает тот факт, что Кремлев стал владельцем отобранного у владельца автодилера «Рольф», крупнейшего в стране.
Несмотря на обещания реформировать IBA, Кремлев не смог наладить отношения с МОК.
После полномасштабного вторжения в Украину он проигнорировал рекомендации Международного олимпийского комитета запретить участие российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами. Более того, в IBA даже на время запретили участие федерации бокса Украины — правда, потом этот запрет отменили.
Назначенные на 2022 год новые выборы президента IBA были отменены — и Кремлев автоматически продолжил руководить организацией.