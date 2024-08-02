Эстонский стрелок Пеэтер Юриссон начал Олимпиаду со скромного результата

Перевод: Павел Соболев

На олимпийских соревнованиях по стендовой стрельбе в квалификации в дисциплине скит среди мужчин спортсмены стреляют пятью сериями по 25 выстрелов. В одной серии выстрелы делаются из восьми разных положений.

Сегодня состоялись первые три серии. Юриссон сделал 24 точных выстрела в первой, 20 - во второй и 22 - в третьей. В результате он оказался на 28-м месте с 66 попаданиями по итогам дня.

Окончательное место эстонца в квалификации определится в субботу, когда будут выполнены четвертая и пятая серии.

Американец Винсент Хэнкок, преихавший в Париж за своим четвертым олимпийским золотом, сегодня набрал максимальные 75 баллов.

Финальный раунд состоится тоже завтра, в него попадут только шесть лучших стрелков по итогам квалификации.