Сильнейший эстонский десятиборец Йоханнес Эрм в последнем виде программы дня, беге на 400 м, показал результат 47,19 сек. По сумме пяти видов у него 4510 очков и пятое место.

Первым идет немец Лео Нойгебауэр с 4650 очками. Второе место занимает пуэрториканец Айден Оуэнс-Делерме, у которого 4608 очков. На третьем месте норвежец Сандер Стокхайм. У него 4588 очков.

В четвертом виде, прыжках в высоту, Эрм установил личный рекорд - 2,08 м. Это на 4 см лучше его предыдущего лучшего достижения.

Карел Тильга (4253) после первого дня занимает 14-е место, Яанек Ыйглане (4225) - 16-е.

Вторая половина программы десятиборцев в Париже намечена на завтра, субботу, 3 августа.