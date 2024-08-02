На Олимпиаде в Париже сегодня был первый день соревнований легкоатлетов-десятиборцев. Эстонию представляют Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Яанек Ыйглане.
Сильнейший эстонский десятиборец Йоханнес Эрм в последнем виде программы дня, беге на 400 м, показал результат 47,19 сек. По сумме пяти видов у него 4510 очков и пятое место.
Первым идет немец Лео Нойгебауэр с 4650 очками. Второе место занимает пуэрториканец Айден Оуэнс-Делерме, у которого 4608 очков. На третьем месте норвежец Сандер Стокхайм. У него 4588 очков.
В четвертом виде, прыжках в высоту, Эрм установил личный рекорд - 2,08 м. Это на 4 см лучше его предыдущего лучшего достижения.
Карел Тильга (4253) после первого дня занимает 14-е место, Яанек Ыйглане (4225) - 16-е.
Вторая половина программы десятиборцев в Париже намечена на завтра, субботу, 3 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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