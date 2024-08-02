Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада

Йоханнес Эрм после первого дня десятиборья на Олимпиаде занимает пятое место (1)

rus.postimees.ee
Copy
Йоханнес Эрм на Олимпиаде в Париже.
Йоханнес Эрм на Олимпиаде в Париже. Фото: Tairo Lutter

На Олимпиаде в Париже сегодня был первый день соревнований легкоатлетов-десятиборцев. Эстонию представляют Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Яанек Ыйглане.

Сильнейший эстонский десятиборец Йоханнес Эрм в последнем виде программы дня, беге на 400 м, показал результат 47,19 сек. По сумме пяти видов у него 4510 очков и пятое место.

Первым идет немец Лео Нойгебауэр с 4650 очками. Второе место занимает пуэрториканец Айден Оуэнс-Делерме, у которого 4608 очков. На третьем месте норвежец Сандер Стокхайм. У него 4588 очков.

В четвертом виде, прыжках в высоту, Эрм установил личный рекорд - 2,08 м. Это на 4 см лучше его предыдущего лучшего достижения.

Карел Тильга (4253) после первого дня занимает 14-е место, Яанек Ыйглане (4225) - 16-е.

Вторая половина программы десятиборцев в Париже намечена на завтра, субботу, 3 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх