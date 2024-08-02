После трех видов Йоханнес Эрм идет в десятиборье на 9-м месте

После трех видов (бега на 100 м, прыжков в длину и толкания ядра) лидирует немец Лео Нойгебауэр с 2876 очками. На 78 очков отстает канадец Дамиан Уорнер. Третьим идет пуэрториканец Айден Оуэнс-Делерме - 2786 очков.