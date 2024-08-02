На Олимпиаде в Париже сегодня первый день соревнований легкоатлетов-десятиборцев. Эстонию представляют Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Яанек Ыйглане.
После трех видов Йоханнес Эрм идет в десятиборье на 9-м месте
После трех видов (бега на 100 м, прыжков в длину и толкания ядра) лидирует немец Лео Нойгебауэр с 2876 очками. На 78 очков отстает канадец Дамиан Уорнер. Третьим идет пуэрториканец Айден Оуэнс-Делерме - 2786 очков.
Йоханнес Эрм занимает пока 9-е место (2683), Карел Тильга - 14-е (2554) и Янек Ыйглане - 18-е (2523).
Соревнования продолжатся сегодня вечером прыжками в высоту и бегом на 400 м.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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