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Олимпиада

Десятиборец Йоханнес Эрм установил личный рекорд в прыжках в высоту и вышел на пятое место

rus.postimees.ee
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Йоханнес Эрм на ОИ-2024.
Йоханнес Эрм на ОИ-2024. Фото: Tairo Lutter

На Олимпиаде в Париже сегодня первый день соревнований легкоатлетов-десятиборцев. Эстонию представляют Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Яанек Ыйглане. В четвертом виде, прыжках в высоту, Эрм установил личный рекорд - 2,08 м. Это на 4 см лучше его предыдущего лучшего достижения.

Успех в прыжках в высоту позволил Эрму подняться в общем зачете с девятого места на пятое, его результат - 3561 очко.

Первым идет немец Лео Нойгебауэр с 3876 очками. На втором месте норвежец Сандер Стокхайм. У него 3631 очко. Третьим идет канадец Дамиан Уорнер. У него 3620 очков.

Тильга (3348) и Ыйглане (3317) расположились в середине второго десятка: Тильга на 14-м месте, Ыйглане - на 15-м.

После трех видов Йоханнес Эрм занимал 9-е место (2683).

Соревнования продолжатся сегодня вечером бегом на 400 м.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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