Десятиборец Йоханнес Эрм установил личный рекорд в прыжках в высоту и вышел на пятое место

На Олимпиаде в Париже сегодня первый день соревнований легкоатлетов-десятиборцев. Эстонию представляют Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Яанек Ыйглане. В четвертом виде, прыжках в высоту, Эрм установил личный рекорд - 2,08 м. Это на 4 см лучше его предыдущего лучшего достижения.