Первый день соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже на стадионе Stade de France начался для представителей Эстонии многообещающе, поскольку на старт вышли наши десятиборцы Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Янек Ыйглане. Смотрите, как эстонцы выступили в забеге на 100 метров.
ВИДЕО ⟩ Смотрите, как эстонские десятиборцы пробежали 100 метров
Эрм пробежал 100 метров за 10,64 секунды, что принесло ему 942 очка (-10 по сравнению с графиком рекордов).
Тильга пробежал за 11,01, что дало ему 858 очков (-39).
Ыйглане пробежал с личным рекордом 10,89 секунды и набрал 885 очков (+11).
Самым быстрым в забеге на 100 метров в десятиборье был канадец Дамиан Уорнер с результатом 10,25.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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