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Олимпиада

ВИДЕО Смотрите, как эстонские десятиборцы пробежали 100 метров

rus.postimees.ee
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Первый день соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже на стадионе Stade de France начался для представителей Эстонии многообещающе, поскольку на старт вышли наши десятиборцы Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Янек Ыйглане. Смотрите, как эстонцы выступили в забеге на 100 метров.

Эрм пробежал 100 метров за 10,64 секунды, что принесло ему 942 очка (-10 по сравнению с графиком рекордов).

Тильга пробежал за 11,01, что дало ему 858 очков (-39).

Ыйглане пробежал с личным рекордом 10,89 секунды и набрал 885 очков (+11).

Самым быстрым в забеге на 100 метров в десятиборье был канадец Дамиан Уорнер с результатом 10,25.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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