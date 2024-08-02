ВИДЕО Смотрите, как эстонские десятиборцы пробежали 100 метров

Первый день соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже на стадионе Stade de France начался для представителей Эстонии многообещающе, поскольку на старт вышли наши десятиборцы Йоханнес Эрм, Карел Тильга и Янек Ыйглане. Смотрите, как эстонцы выступили в забеге на 100 метров.