Лучшая за последние годы эстонская прыгунья в высоту Элизабет Пихела на своем олимпийском дебюте оказалась далека от намеченной цели, но попробовала найти и позитивные моменты после соревнований.
Дебютантка Олимпиады Элизабет Пихела: сначала грустила, но потом вспомнила, что я же на Олимпиаде!
20-летней спортсменке потребовалось около часа, чтобы выйти к журналистам. Слезы на глазах у нее появились после преодоления первой высоты 1,83, но на самом деле поводов для расстройства нет, ведь впереди еще долгий спортивный путь.
«Конечно, поначалу было грустно. Думаю, это нормально, когда на титульном соревновании выступаешь не успешно. Все бы расстроились», - рассказала спортсменка, занявшая в конкуренции среди 32 спортсменок 26-е место.
«Но затем посмотрела на других. И затем вспомнила, что я же на Олимпиаде! Настроение немного улучшилось. Конечно, здорово быть здесь. Получилось как получилось».
Накануне соревнований и сама спортсменка, и ее тренер Грит Шадейко были достаточно уверены. Подготовка прошла хорошо, на последних соревнованиях удалось получить лучший результат сезона 1,90.
«Я не испытывала какой-то сверхуверенности. Просто сказала, что все прошло гладко. Это не значит, что я сверхуверена. Конечно, нет. Это моя первая Олимпиада. Немного волновалась», - рассуждает Пихела.
«1,83 хорошо получились. Но на высоте 1,88 импульс немного снизился и каждый прыжок был своеобразным. К сожалению, выше прыгнуть не смогла. Тут нужно больше импульса и техники».
Моральная торона также подвела? «Нервы были. Просто импульс пропал. За нервами не осталось ничего», - ответила опытная, несмотря на молодость, Элизабет Пихела – у нее за спиной участие во многих титульных соревнованиях.
Просто сегодня не сложилось.
«Тренер, как всегда, дал советы. Но если я не смогла справиться, то от советов нет смысла», - сказала Пихела. По ее словам, вся подготовительная работа накануне соревнований шла в обычном режиме.
«Конечно, я немного расстроена – а кто бы не расстроился? К сожалению, еще пока не было ни одного титульного соревнования, на котором я бы смола продемонстрировать хороший результат. В прошлом году не прошла в финал чемпионата мира. Сейчас на чемпионате Европы тоже неудачно выступила. Здесь тоже…», - анализирует спортсменка.
«Но я еще молода. У меня есть пространство для роста. Мне приятно, что я в 20 лет дебютировала на Олимпиаде. Пробую быть позитивной, не слишком самокритичной. Пробую найти позитивные стороны», - сказала Пихела.
Теперь Элизаьет Пихела еще несколько дней побудет на Олимпиаде в качестве зрителя, а в понедельник отправится домой. Сезон еще не закончен.
«Конечно, буду соревноваться дальше. Этот результат меня не удовлетворил. Хочу завершить сезон с более красивым результатом», - сказала Пихела, чей личный рекорд зафиксирован на отметке 1,92.