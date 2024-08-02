Дебютантка Олимпиады Элизабет Пихела: сначала грустила, но потом вспомнила, что я же на Олимпиаде!

20-летней спортсменке потребовалось около часа, чтобы выйти к журналистам. Слезы на глазах у нее появились после преодоления первой высоты 1,83, но на самом деле поводов для расстройства нет, ведь впереди еще долгий спортивный путь.

«Конечно, поначалу было грустно. Думаю, это нормально, когда на титульном соревновании выступаешь не успешно. Все бы расстроились», - рассказала спортсменка, занявшая в конкуренции среди 32 спортсменок 26-е место.

«Но затем посмотрела на других. И затем вспомнила, что я же на Олимпиаде! Настроение немного улучшилось. Конечно, здорово быть здесь. Получилось как получилось».

Накануне соревнований и сама спортсменка, и ее тренер Грит Шадейко были достаточно уверены. Подготовка прошла хорошо, на последних соревнованиях удалось получить лучший результат сезона 1,90.

«Я не испытывала какой-то сверхуверенности. Просто сказала, что все прошло гладко. Это не значит, что я сверхуверена. Конечно, нет. Это моя первая Олимпиада. Немного волновалась», - рассуждает Пихела.

«1,83 хорошо получились. Но на высоте 1,88 импульс немного снизился и каждый прыжок был своеобразным. К сожалению, выше прыгнуть не смогла. Тут нужно больше импульса и техники».

Моральная торона также подвела? «Нервы были. Просто импульс пропал. За нервами не осталось ничего», - ответила опытная, несмотря на молодость, Элизабет Пихела – у нее за спиной участие во многих титульных соревнованиях.

Просто сегодня не сложилось.