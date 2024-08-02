ПМ в Париже Хейки Наби: торт есть, но вишенки еще не хватает

18 лет назад Наби завоевал титул чемпиона мира, 12 лет назад он выиграл олимпийское серебро. Но из-за допингового скандала, разгоревшегося три года назад, он был вынужден пропустить Олимпиаду в Токио. Сейчас Наби улыбнулась удача – он достаточно неожиданно смог попасть на Олимпиаду в Париже.

«Времени на подготовку к играм оставалось мало. «Новость узнали в четверг вечером, в пятницу занялись планированием, а в воскресенье уже поехали на сборы. Мы подсчитали, что для создания эффекта высокогорья нужно ехать прямо сейчас. Мы поехали в армянский Цахкадзор и провели там 19 дней.

Все прошло хорошо. Немного беспокоила травма правого плеча, мешавшая заниматься борьбой в стойке. Пришлось сдерживаться и думать, как скорректировать нагрузку, но хуже не стало, все было сделано и теперь все в порядке», - рассказал Наби эстонским журналистам в четверг вечером сразу после прибытия в Олимпийскую деревню в Париже.

При этом изначально планировали поехать в знакомое место в Болгарии, но та база оказалась закрыта. Тренер Ивар Коткас организовал для Наби в качестве соперника в Цахкадзоре армянского тяжеловеса, а чуть позже прибыл и спортсмен из Грузии. Оба хорошего уровня и, по мнению Наби, больше ничего не было и не нужно. Правда, за предложение спарринга пришлось заплатить обоим, но это был единственный вариант.