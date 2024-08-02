Если посмотреть последние три года, ни у кого не было более извилистого пути на Олимпийские игры в Париже, чем у борца Хейки Наби. Тем не менее, он здесь и полон решимость работать.
ПМ в Париже ⟩ Хейки Наби: торт есть, но вишенки еще не хватает
18 лет назад Наби завоевал титул чемпиона мира, 12 лет назад он выиграл олимпийское серебро. Но из-за допингового скандала, разгоревшегося три года назад, он был вынужден пропустить Олимпиаду в Токио. Сейчас Наби улыбнулась удача – он достаточно неожиданно смог попасть на Олимпиаду в Париже.
«Времени на подготовку к играм оставалось мало. «Новость узнали в четверг вечером, в пятницу занялись планированием, а в воскресенье уже поехали на сборы. Мы подсчитали, что для создания эффекта высокогорья нужно ехать прямо сейчас. Мы поехали в армянский Цахкадзор и провели там 19 дней.
Все прошло хорошо. Немного беспокоила травма правого плеча, мешавшая заниматься борьбой в стойке. Пришлось сдерживаться и думать, как скорректировать нагрузку, но хуже не стало, все было сделано и теперь все в порядке», - рассказал Наби эстонским журналистам в четверг вечером сразу после прибытия в Олимпийскую деревню в Париже.
При этом изначально планировали поехать в знакомое место в Болгарии, но та база оказалась закрыта. Тренер Ивар Коткас организовал для Наби в качестве соперника в Цахкадзоре армянского тяжеловеса, а чуть позже прибыл и спортсмен из Грузии. Оба хорошего уровня и, по мнению Наби, больше ничего не было и не нужно. Правда, за предложение спарринга пришлось заплатить обоим, но это был единственный вариант.
Среди тяжеловесов в греко-римской борьбе участвуют 16 борцов. Месяц назад турецкий пятикратный чемпион мира Риза Каяалп был пойман на допинге и, конечно же, не поехал в Париж. Кубинскому четырехкратному олимпийскому чемпиону Михаину Лопесу Нуньесу уже 42 года.
Наби подчеркнул, что на Олимпиаде нет легких соперников и уровень очень высокий: «Многие здесь превосходят себя и борются лучше, чем где-либо еще. Если все пойдет хорошо, все возможно».
Говоря о непростом олимпийском путешествии, Наби отметил, что добраться до Парижа – это пирог, но вишенки еще не хватает.
«Конечно, в каком-то смысле это приятно, но когда ты здесь, всегда хочешь большего».
Форму борец может оценить по предыдущим турнирам. По словам Наби, к отборочным матчам Игр он набрал хорошую форму и боролся на хорошем уровне. Несмотря на то, что несколько раз приходилось выходить на пик формы, опытный силач не считает, что из-за этого ситуация ухудшилась.
В последних турнирах Наби терпел поражения в матчах, которые завершались вничью со счетом 1:1. Правила - банальные, но что поделаешь - гласят, что побеждает тот, кто последним наберет очко. Попытаются ли Наби и Коткас сменить тактику?
Разговор подхватил Коткас, который сразу обратил внимание на то, что бороться 1:1 можно только в том случае, если умеешь защищаться в партере.
«Если не защищаться, то счет станет 3:0 и ситуация будет иной», - сказал тренер.
По мнению Наби, в матчах, заканчивающихся со счетом 1:1, арбитр также обладает большой властью, и этого положения лучше избегать. Планируя тактику, выясняется и то, кто будет соперником.
Наби, у которого это будет третья Олимпиада, будет бороться в понедельник.