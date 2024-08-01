Видео Из-за своего крайне неожиданного выступления турецкий стрелок стал звездой Олимпиады и интернета

Дикеч вышел на соревнования максимально расслабленным. Большинство стрелков используют наушники для шумоподавления и антибликовые очки, прикрывающие один глаз для лучшей точности. Однако турок вышел лишь в берушах, обычных очках с диоптриями и смотрел в цель обоими глазами.