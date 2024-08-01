51-летний турецкий стрелок Юсуф Дикеч завоевал серебряную олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах, но сделал это настолько ошарашивающим способом, что ролик с его выступления стал вирусным.
Видео ⟩ Из-за своего крайне неожиданного выступления турецкий стрелок стал звездой Олимпиады и интернета
Дикеч вышел на соревнования максимально расслабленным. Большинство стрелков используют наушники для шумоподавления и антибликовые очки, прикрывающие один глаз для лучшей точности. Однако турок вышел лишь в берушах, обычных очках с диоптриями и смотрел в цель обоими глазами.
В итоге он принес своей стране серебряную медаль.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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