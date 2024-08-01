В мужской стометровке по плаванию вольным стилем установлен мировой рекорд

На чемпионате мира в Дохе в феврале Чжанле проплыл ту же дистанцию ​​за 46,80 секунды.

«Это был волшебный момент, действительно волшебный, - сказал Пан. - Рекорд был не только для китайской команды, но и для всего мира. Это был небольшой шаг к побитию этого рекорда».