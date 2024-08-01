Китаец Пан Чжанле побил свой собственный предыдущий мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин, завоевав первое для своей страны золото на Олимпийских играх в Париже с результатом 46,40.
В мужской стометровке по плаванию вольным стилем установлен мировой рекорд
На чемпионате мира в Дохе в феврале Чжанле проплыл ту же дистанцию за 46,80 секунды.
«Это был волшебный момент, действительно волшебный, - сказал Пан. - Рекорд был не только для китайской команды, но и для всего мира. Это был небольшой шаг к побитию этого рекорда».
19-летний Пан опередил австралийца Кайла Чалмерса, завоевавшего серебро (время 47,48). Румын Давид Попович завоевал бронзу со временем 47,49.
За первые четыре дня Олимпийских игр никто не побил мировые рекорды в бассейне.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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