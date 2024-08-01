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Олимпиада

Драматические кадры и жуткий диагноз: выступавшая на Олимпиаде спортсменка упала в обморок во время матча

rus.postimees.ee
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Натали Мёлльхаузен.
Натали Мёлльхаузен. Фото: Eric Gaillard

Бразильская чемпионка мира по фехтованию Натали Мёлльхаузен потеряла сознание во время матча на Олимпийских играх в Париже.

Всего четыре дня назад у нее диагностировали рак: об этом сообщили несколько изданий, в том числе бразильский Globo.

«Я никогда еще не испытывала такой боли», - сказала Мелльхаузен в субботу, после соревнования.

На прошлой неделе фехтовальщицу срочно пригласили в больницу, поскольку в ходе обследований у девушки обнаружили опухоль.

Однако она хранила новость в тайне ото всех – знали только ее семья и тренер. Например, ее 16-летняя соперница Жуйен Сяо ничего не знала об этом.

Когда канадка Сяо поразила Мелльхаузен, последняя испытала сильнейшую боль, опустилась на ковер. К ней тут же бросились судьи матча и персонал сборной Бразилии. Мелльхаузен на мгновение потеряла сознание, но все же через пять минут продолжила матч. Сяо выиграла 15:11.

«Уже после первого укола я почувствовала, что ничего не вижу и не чувствую движений своего тела», - рассказал Мелльхаузен Globo.

Также она добавила, что будет прооперирована в ближайшие дни в Париже.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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