Драматические кадры и жуткий диагноз: выступавшая на Олимпиаде спортсменка упала в обморок во время матча

Всего четыре дня назад у нее диагностировали рак: об этом сообщили несколько изданий, в том числе бразильский Globo.

«Я никогда еще не испытывала такой боли», - сказала Мелльхаузен в субботу, после соревнования.

На прошлой неделе фехтовальщицу срочно пригласили в больницу, поскольку в ходе обследований у девушки обнаружили опухоль.

Однако она хранила новость в тайне ото всех – знали только ее семья и тренер. Например, ее 16-летняя соперница Жуйен Сяо ничего не знала об этом.

Когда канадка Сяо поразила Мелльхаузен, последняя испытала сильнейшую боль, опустилась на ковер. К ней тут же бросились судьи матча и персонал сборной Бразилии. Мелльхаузен на мгновение потеряла сознание, но все же через пять минут продолжила матч. Сяо выиграла 15:11.

«Уже после первого укола я почувствовала, что ничего не вижу и не чувствую движений своего тела», - рассказал Мелльхаузен Globo.

Также она добавила, что будет прооперирована в ближайшие дни в Париже.

Fäktaren Nathalie Moellhausen fick en cancerdiagnos veckan före OS – kollapsade under match #OlympicGames #Paris2024 https://t.co/EmrgA0EwYF — SVT Sport (@SVTSport) July 31, 2024